곶감 16개 먹고 소장 뚫린 74세…‘감 안 먹었다’고 답한 뜻밖의 이유

곶감 16개를 먹은 74세 여성이 장폐색으로 두 차례 수술을 받은 사례가 보고됐다. 첫 수술 때 위에 남아 있던 덩어리가 소장으로 내려와 장을 다시 막았고, 두 번째 수술에서는 소장 천공과 조직 괴사가 확인됐다. 수술로 제거한 덩어리는 성분의 98%가 탄닌이었다.

건조대에 곶감이 놓여 있다. 감에 함유된 탄닌은 위산과 반응해 위석을 형성할 수 있다. 위석이 소장으로 내려가 장을 막으면 심한 복통과 구토를 일으키고, 심한 경우 장 천공으로 이어질 수 있다. Unsplash

일본 아코시민병원과 니시와키시립병원 의료진은 지난달 31일 국제학술지 ‘서지컬 케이스 리포트(Surgical Case Reports)’에 이 증례를 발표했다. 여성은 첫 증상이 나타나기 19~24일 전 사이에 하루 3~4개씩 모두 16개의 곶감을 먹었다.

◆곶감은 감이 아니라고 생각했다

첫 수술 뒤 의료진이 감을 먹었는지 묻자 여성은 먹지 않았다고 답했다. 최근 먹은 음식으로는 동결건조 두부와 콩 과자를 꼽았다.

곶감을 먹은 사실을 떠올린 것은 첫 수술 30일째, 두 번째 수술을 앞두고 의료진과 이야기하던 중이었다. 의료진은 환자가 곶감을 생감과 다른 음식으로 여겨 처음에 아니라고 답한 것으로 봤다.

연구진은 감 섭취 여부를 물을 때 곶감 같은 가공식품도 구체적으로 확인해야 한다고 강조했다. 장폐색을 일으킨 위석을 제거한 뒤에도 위나 장에 다른 위석이 남아 있는지 살펴야 한다고 덧붙였다.

◆첫 수술 8일 만에 재발

여성은 2023년 1월 전날 밤부터 이어진 복통과 구토로 병원을 찾았다. 컴퓨터단층촬영(CT)에서 소장이 늘어나 있고 장간막 혈관이 회전한 듯한 모습이 보였다. 의료진은 장이 조이거나 눌려 혈액 공급까지 막히는 교액성 장폐색을 의심해 응급수술을 했다.

소장 끝에서 약 30㎝ 떨어진 곳에 음식물이 뭉친 덩어리가 있었다. 겉은 짙은 갈색, 속은 주황색이었고 누르면 들어가는 스펀지 같은 질감이었다. 의료진은 덩어리가 든 소장 일부를 잘라냈지만, 이때는 원인 음식을 확인하지 못했다.

첫 수술 8일째 장폐색이 재발했다. CT에서 또 다른 덩어리가 확인됐고, 첫 수술 전 영상을 다시 보니 위에도 비슷한 덩어리가 있었다. 의료진은 위에 남아 있던 덩어리가 소장으로 내려와 장을 다시 막은 것으로 판단했다.

◆콜라 주입에도 호전 없어 재수술

의료진은 먼저 장에 관을 넣어 내용물을 빼내고 덩어리가 대장으로 이동하도록 하는 보존적 치료를 했다. 효과가 없자 관으로 콜라를 주입해 덩어리를 녹이는 치료를 6일간 시행했다. 덩어리 크기가 조금 줄고 위치도 일부 옮겨갔지만 장폐색은 풀리지 않았다.

그사이 체온이 38.3도까지 오르고 염증 수치도 올랐다. 첫 수술 31일 뒤 이뤄진 두 번째 수술에서 복강 안에 소량의 대변이 발견됐고, 덩어리가 걸린 부위에는 구멍이 나 있었다. 주변 조직에는 궤양과 괴사도 있었다. 의료진은 손상된 소장 일부를 다시 절제했다.

여성은 두 번째 수술 12일 만에 퇴원했다. 이후 3년 2개월 동안 위석으로 인한 장폐색은 재발하지 않았다.

◆위석 성분 98%가 탄닌

제거한 덩어리는 감 위석이었다. 위석은 소화되지 않은 음식물이나 이물질이 위장관에서 뭉친 덩어리다. 감의 탄닌이 위산과 반응해 응고물을 만들고, 여기에 식물성 섬유질과 단백질 등이 쌓이면 단단한 위석이 될 수 있다.

적외선 분광법으로 분석한 결과 환자에게서 나온 위석의 98%가 탄닌이었다. 이는 위석의 분석 결과다. 곶감 자체의 탄닌 함량을 뜻하지 않는다.

위석이 소장의 좁은 부위에 걸리면 음식물과 소화액이 지나가지 못한다. 장벽이 계속 눌리면 궤양과 조직 손상이 생기고, 심하면 장에 구멍이 뚫리는 천공으로 이어질 수 있다.

◆주의할 사람과 대처법

곶감을 먹는다고 누구에게나 위석이 생기지는 않는다. 위 배출 기능이 떨어져 음식물이 오래 머물거나 충분히 씹지 않고 삼키면 위험이 커진다. 위 절제 수술을 받은 사람, 씹는 기능이 약한 고령층, 당뇨병 등으로 위 운동 기능이 떨어진 환자는 특히 주의해야 한다.

일본에서 곶감 16개를 먹은 74세 여성이 장폐색으로 두 차례 수술을 받았다. 첫 수술 당시 위에 남아 있던 위석이 소장으로 내려와 다시 장을 막았고, 두 번째 수술에서는 장 천공과 조직 괴사까지 확인됐다. 생성형 AI 이미지

감이나 곶감을 먹은 뒤 심한 복통과 반복적인 구토가 나타나거나 배가 심하게 부풀고 가스와 대변이 나오지 않으면 장폐색을 의심해야 한다. 이런 증상이 있으면 즉시 응급실에서 진료받아야 한다.

집에서 위석을 녹이겠다며 임의로 콜라를 마시는 것은 피해야 한다. 감 위석은 다른 식물성 위석보다 단단해 콜라로 잘 녹지 않을 수 있다. 위석의 위치와 크기, 장 손상 정도에 따라 내시경 치료나 수술이 필요할 수도 있다.

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