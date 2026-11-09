독서부터 영화·음악감상 청소년 맞춤 공간 재탄생 [자치구 돋보기]

“어른 출입 금지. ‘사이로’는 우리가 지킨다.”

재개관한 트윈세대 전용공간 ‘사이로’의 모습. 영등포구 제공

지난 4일 오후 찾은 서울 영등포구 구립 선유도서관. 청소년 전용공간인 ‘사이로’가 위치한 2층에 도착하자 “여기는 저희 공간이에요. 함부로 들어오지 말아 주세요!”라는 글귀가 곳곳에서 눈에 띄었다. 입구 한편에서는 사이로의 마스코트 ‘샤이’ 패널이 방문객을 맞이하고 있었다.

사이로는 어린이와 청소년 사이에 낀 12~16세 ‘트윈 세대’가 독서·음악·요리 등 다양한 활동을 자유롭게 경험할 수 있는 전용공간이다. 구는 2024년 재단법인 씨앗으로부터 기금 10억원을 지원받아 선유도서관 2∼3층에 사이로를 조성했다. 전북 전주, 경기 수원, 세종 등의 지역에도 각기 다른 이름의 트윈세대 전용공간이 있지만 서울에서는 사이로가 최초다.

신발을 벗고 실내화로 갈아신은 뒤 구립도서관 회원증으로 입장 확인을 마치면 이용할 수 있다. 각종 재료를 활용해 만화 속에 나오는 무기를 만들거나, 보드게임을 즐기고 음악을 듣거나 영화를 보며 시간을 보낼 수 있다.

사이로는 새 단장을 마치고 이날 다시 문을 열었다. 구는 사업비 8000만원을 지원받아 이용 과정에서 드러난 불편을 개선하고 공간을 재구성했다. 변화의 중심에는 실제 이용자인 13∼14세 청소년 10명으로 구성된 ‘공간경험개선단’이 있었다. 이들은 기획 단계부터 그간의 이용 경험을 토대로 불편한 점, 개선 방안 등을 제시하며 공간 재구성에 참여했다.

아이들은 혼자 몰입하거나 아늑하게 머물 공간과 소규모로 활동할 수 있는 자리를 원했다. 게임이나 밴드 활동에서 발생하는 소음을 줄여 달라는 요구도 나왔다. 이를 반영해 1인·소규모 활동 공간을 구성하고 연주존에는 문을 추가로 설치했다. 기존 사진존은 LP와 CD를 감상하고 보드게임, 신간 도서 등을 즐기는 라운지존으로 바꿨다.

조유진 영등포구청장(가운데)이 지난 4일 서울 영등포구 구립 선유도서관에 위치한 청소년 전용공간 ‘사이로’에서 아이들과 기념사진을 찍고 있다. 영등포구 제공

조유진 영등포구청장은 이날 관계자의 설명을 들으며 새롭게 단장한 사이로를 둘러봤다. 곳곳에 놓인 아이들의 작품을 하나씩 살펴보는가 하면, 사이로를 방문한 아이들과 반갑게 인사하고 사진을 찍기도 했다. 평소에는 어른들이 출입할 수 없는 공간에 깜짝 손님이 등장하자 “구청장님이세요?”라고 묻는 아이도 있었다. 조 구청장의 명함을 받아 든 아이는 신이 난 듯 춤을 추기도 했다.

이후 학부모와 간담회를 가진 조 구청장은 “제가 어릴 때 이런 시설과 공간이 있었으면 얼마나 좋았을까”라며 “아이들이 자유롭게 자신의 관심사를 발견하고 또래와 소통할 수 있는 사이로와 같은 공간이 많아졌으면 좋겠다”고 말했다. 조 구청장은 “생활환경은 아이들의 미래와도 직결된다”면서 자유롭게 의견을 들려 달라고도 했다.

학부모들은 사이로 덕분에 아이가 방과후 안전하게 머물며 하고 싶은 활동을 자유롭게 즐길 수 있어 좋다고 입을 모았다. 한 학부모는 “직장생활을 하고 있다 보니 혼자 있는 아이가 불안한 게 사실인데 사이로는 안전하면서 하고 싶은 것을 자율적으로 할 수 있는 공간이라 좋다”며 “가족이 다 같이 와도 아이는 사이로에서, 어른은 선유도서관에서 가족이 따로 또 같이 시간을 보내고는 한다”고 했다.

“기본적으로 어른들은 출입 금지라 아이들이 올 때부터 되게 좋아한다”는 반응도 나왔다. 한 학부모는 “아이가 ‘엄마는 여기 못 들어와’라고 얘기한다”며 웃었다.

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