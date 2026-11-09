충남 인구 214만명 넘었다… 1989년 대전 분리 후 최고

충남 주민등록 인구가 214만명을 넘어섰다. 사망자가 출생아보다 많은 자연감소 상황에서도 다른 시도에서 인구가 꾸준히 유입되면서 1989년 대전 분리 이후 역대 최고치를 기록했다.



8일 충남도에 따르면 지난달 말 도내 주민등록 인구는 214만278명으로 집계됐다. 전월 213만9558명보다 720명, 지난해 말 213만6753명보다 3525명 늘었다.



인구 증가를 이끈 것은 다른 시도에서의 순유입이다. 지난달 충남 전입 인구는 8159명, 전출 인구는 6739명으로 1420명이 순유입됐다. 같은 기간 출생신고는 956명, 사망신고는 1675명으로 719명이 자연감소했지만 순유입 규모가 이를 넘어섰다.



도는 반도체 산업 호황, 기업 투자 확대 등 지역경제의 성장 가능성에 대한 기대감이 인구 유입에 영향을 준 것으로 보고 있다. 일자리를 찾아온 인구가 가족과 정착하도록 주거·교육·생활 기반을 확충하는 것이 과제다.



충남 인구는 1989년 대전직할시 출범으로 301만8830명에서 200만1923명으로 줄었고, 1994년 말 184만2157명으로 최저치를 찍었다. 2011년 말 210만명을 넘어섰으나 이듬해 세종시 출범으로 다시 그 아래로 내려갔다. 2017년 3월 210만명을 재돌파한 뒤 2019년부터 3년 연속 감소했지만, 2022년 반등해 214만명이라는 새 이정표를 세웠다. 지난달 말 세대 수는 107만4490세대로 지난해 말보다 1만2208세대 늘었다. 도 관계자는 “산업 경쟁력 강화, 정주여건 개선 등을 통해 지속 가능한 인구 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.

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