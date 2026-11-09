3분기 늘어난 상용직 75%가 60대 이상…20·30대는 뒷걸음질 外 [한강로 경제브리핑]

올해 3분기 늘어난 상용근로자 10명 중 7명이 60대 이상의 고령층인 것으로 나타났다. 안정적인 일자리로 분류되는 상용근로자에서 고령층의 비중이 커지는 반면 20·30대는 감소하며 노동시장의 세대 간 양극화가 심화하는 양상을 보이고 있다.

내년 초등학교 입학생이 처음으로 30만명을 밑도는 등 저출생·고령화가 심화하면서 한국의 양육 및 돌봄 부담이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 관측됐다.

최근 금융권 해킹이 확산하는 가운데 국내 최대 증권사인 미래에셋증권에서도 4만명 가까운 고객·임직원 개인정보가 유출됐다. 금융사들이 자체 보안 점검을 강화하고 경계 수준을 최고조로 끌어올렸음에도 해킹 공격이 끊이지 않으면서 추가 피해 우려가 커지고 있다.

노인일자리 박람회에서 어르신들이 활동신청서를 작성하고 있다. 뉴스1

◆3분기 늘어난 상용직 4명 중 3명은 60대 이상

국가데이터처에 따르면 3분기 상용근로자는 1684만2034명으로 전년 동기 대비 16만7628명 증가했다. 연령별로 봤을 때 60대 이상에서 12만5573명 증가하며 전체 증가분의 74.9%를 차지했다. 전체 상용근로자에서 60대 이상의 비중은 13.3%에 불과하지만, 증가분에서는 4분의 3을 차지한 것이다.

상용근로자는 고용계약 기간이 1년 이상이거나 기간을 정하지 않은 임금근로자로 정규직이나 무기계약직 등이 포함된다. 단기직(임시·일용직)과 비교해 상대적으로 안정적인 일자리로 분류된다.

고령층의 상용근로자가 증가하는 사이 20·30대에서는 오히려 감소했다. 20대 상용근로자는 전년 동기 대비 8만2836명 줄었고, 30대는 3711명 감소했다. 20대의 경우 인구 감소율(3.4%)을 감안해도 상용근로자 감소율(3.8%)이 더 컸고, 30대는 인구는 8만1433명 늘었지만 상용근로자가 감소하며 고용의 질이 악화했다.

20·30대가 노동시장 진입에 어려움을 겪으면서, 지난 8월 기준 20·30대의 ‘쉬었음’ 인구는 68만명에 달했다. 이들이 쉬었음 이유로 ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’를 꼽은 비중은 15∼29세가 35.2%, 30대가 32.3%로 전년 대비 각각 1.1%포인트, 5.0%포인트 상승했다.

◆韓 총부양비 OECD 최저에서 2048년 최고로

OECD 추계인구 최신 정보에 따르면 한국의 노년부양비는 2026년 31.3명에서 2070년에는 103.3명으로 늘어난다. 노년부양비는 생산연령인구(15~64세) 100명이 부양해야 할 고령자(65세 이상)가 몇 명인지를 보여주는 지표다. 올해는 65세 이상 31명을 돌보면 되지만, 2070년에는 103명 정도를 부양해야 한다는 의미다. 44년 만에 한국의 노년층 부양 부담이 현재의 3.3배 수준으로 커지는 셈이다.

올해 한국의 노년부양비는 OECD 38개 회원국 중 18번째로 낮다. 가장 높은 일본(50.3명)보다 18.9명 낮은 수준이다. 하지만 2045년에는 68.4명으로 일본(67.6명)보다 높아지고 OECD 국가 중 부양 부담이 가장 큰 나라가 된다. 이후 2080년까지 한국의 노년부양비는 인구 추계가 제공되는 회원국 중 부동의 1위를 유지한다.

65세 이상 고령자에 더해 14세 이하 유소년까지 포함해 한 나라의 노동력이 감당해야 할 사회경제적 부양 부담을 나타내는 총부양비 역시 OECD 국가 중 가장 빠르게 늘어난다.

한국의 총부양비는 올해 45.4명인데 2070년이면 71.9명 높아진 117.3명이 될 것으로 예상된다. 올해는 15∼64세 100명이 부양해야 할 유소년과 고령자가 45명 남짓이지만 2070년이 되면 117명 정도라는 뜻이다. 한국은 현재 OECD 회원국 중 총부양비가 가장 낮다. 하지만 2048년 90.2명이 되면서 그리스(90.1명)를 따라잡고 OECD 1위가 된다. 2070년 총부양비는 올해의 2.6배 수준이다.

부양비가 빠르게 높아지는 것은 출생아가 급감하기 때문이다. 연간 출생아 수는 1971년 102만4773명까지 늘었으나 이후 감소해 2002년 50만명이 붕괴했고 작년에는 25만4341명에 그쳤다.

서울 중구 미래에셋증권 본사 모습. 연합뉴스

◆미래에셋증권서도 고객계좌·임직원 정보 등 3.9만건 유출…고팍스는 해킹위협에 매매 중단

미래에셋증권에 따르면 지난 4일과 5일 모바일웹 휴대폰 인증 로그인 서비스와 그룹웨어(mi-global)를 겨냥한 외부 공격이 하루 간격으로 발생했다. 이로 인해 고객 3800여명의 계좌번호가 유출됐다. 퇴직자·외주직원을 포함한 임직원 3만5255명의 개인정보도 유출됐다. 유출된 정보는 성명, 사번이 대부분이나 일부는 이메일주소, 휴대폰번호, 암호화된 비밀번호 등도 포함됐다.

미래에셋증권은 외부 인터넷주소(IP)의 비정상적인 접근 정황을 확인한 즉시 관련 접근 경로를 차단하고 비상대응체계를 가동했다. 현재까지 고객 예금주명이나 임직원 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 등 민감정보는 유출되지 않았다고 회사 측은 설명했다. 홈페이지 등 서비스는 정상 운영 중이며 금전적 피해도 발생하지 않았다고 밝혔다.

다만 탈취된 정보를 악용한 피싱 등 2차 피해 가능성은 주의해야 한다. 미래에셋증권은 “예금주명 등 다른 정보는 유출되지 않았으나 미래에셋증권을 사칭하는 전화·문자·이메일에 각별히 주의해 주시기 바란다”고 당부했다.

가상자산 거래소 고팍스는 지난 6일 해킹 우려에 가상자산 입출금과 매매 서비스를 중단했다. 해킹을 주장하는 세력의 협박 이메일을 받고 이용자 보호를 위한 선제 대응에 나섰다고 회사 측은 설명했다. 앞서 고팍스에선 9월 초부터 일부 이용자 계정에 비정상적인 접근이 발생해 이용자 7명과 전·현직 임직원 2명의 개인정보가 빠져나갔고, 지난달에도 추가 정보 유출이 확인된 바 있다. 이와 관련해 금융감독원은 오는 19일 가상자산업권 해킹 사고 관련 대응회의를 개최할 예정이다.

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