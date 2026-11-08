“이재명 탄핵” 주장에 與 “세계인이 존경하는데” 발끈

‘조작기소 특검법’ 강행 처리에 반발해 장외집회에 나선 국민의힘이 이재명 대통령에 대한 탄핵을 언급하자, 더불어민주당이 “상식이 없는 행동”이라며 강하게 반발했다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표는 8일 유튜브 채널 ‘펜앤마이크’에 출연해 “총선에서 이 대통령을 탄핵할 수 있는 의석을 우리가 확보해야 한다”고 말했다. 장 대표는 “이재명을 탄핵시키고 정권교체해서 무도한 법을 통과시키고 조작 수사를 하는 특검들을 전부 수사해 감옥 보내고, 이런 법을 추진한 의원들, 이거에 관여했던 공소청장, 중대범죄수사청장, 경찰청장, 법무부 장관, 대통령실 핵심 관계자와 모든 사람들을 감옥 보내고 이재명을 감옥 보내는 것이 결국 역사의 명령에 응답하는 일”이라고 강조했다. 그는 전날 서울 경복궁역 앞 규탄대회에서 “국민을 배신한 이재명을 당장 탄핵해서 끌어내려야 하지 않겠느냐”고 언급했다.

민주당은 장 대표 탄핵 발언에 “제정신이 아니다”라고 비판했다. 한병도 원내대표는 이날 페이스북에 글을 올려 “국민의힘이 조작기소 특검법 처리를 ‘내란’으로 몰아붙이더니 ‘끌어내야 한다’, ‘감옥에 보내야 한다’ 등 대통령 탄핵까지 입에 올렸다”며 “적반하장도 유분수지 윤석열의 불법 비상계엄을 옹호하던 내란 잔당들이 무슨 염치로 탄핵을 운운하느냐”고 반문했다. 한 원내대표는 “기어코 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 장 대표의 저의가 무엇인지 의심스럽다”며 “본인의 불안한 정치적 입지를 탄핵 선동으로 다지려는 최악의 정치적 선택이 아닌지 의구심이 든다”고 주장했다. 한 원내대표는 “대통령 탄핵이 그리 가볍게 선동의 도구로 활용할 소재인가”라며 “제1야당의 헌법 인식 수준이 참으로 개탄스러울 따름”이라고 지적했다.

조계원 대변인도 이날 국회에서 기자들과 만나 “국민의힘이 대통령을 탄핵해야 한다는 황당한 주장을 하고 있다”고 비판했다. 조 대변인은 “이재명정부가 윤석열 전 대통령이 망가뜨린 대한민국을 얼마나 빠르게 정상화시켰냐”며 “빛의 속도로 대한민국의 민주화를 실현하고 경제성장을 이룩하고 있다”고 말했다. 그러면서 “세계인이 존경하는 대통령”이라고 강조했다. 조 대변인은 “대통령을 향해 말도 안 되는 비난을 일삼는 것은 기본적으로 상식과 예의를 저버린 행동”이라며 “국민의 지탄을 받을 것이라고 확신한다”고 목소리를 높였다.

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