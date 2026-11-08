전주독서대전 시민공모전·어린이 독후활동 대회 74명 수상

‘책의 도시’ 전북 전주에서 열린 독서진흥 프로그램에 참여한 시민과 어린이 74명이 독후활동 성과를 인정받았다. 독후화와 독후감, 인스타툰 등 다양한 형식의 작품을 통해 책에서 얻은 생각과 감상을 나누며 지역 독서문화 확산에 힘을 보탰다.

7일 전북 전주시립도서관 꽃심 다목적강당에서 조지훈 전주시장(오른쪽)이 ‘2026 시민공모전·어린이 독후활동 대회' 시상을 하고 있다. 전주시 제공

8일 전주시에 따르면 전날 전주시립도서관 꽃심 다목적강당에서 조지훈 전주시장과 수상자, 가족 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2026 시민공모전·어린이 독후활동 대회 시상식’을 개최했다.

이번 시상식은 제9회 전주독서대전 시민공모전과 제21회 어린이 독후활동 대회에서 우수한 성적을 거둔 참가자들을 격려하기 위해 마련됐다. 행사는 뮤지컬 마술 공연을 시작으로 축하 인사와 상장 수여, 기념촬영 순으로 진행됐다.

시민공모전에서는 최우수상 5명, 우수상 9명, 장려상 12명 등 모두 26명이 수상했다. 어린이 독후활동 대회에서는 전북도지사상과 전북도교육감상, 전주시장상을 포함해 대상 4명, 최우수상 10명, 우수상 14명, 장려상 20명 등 48명이 상을 받았다.

7일 전북 전주시립도서관 꽃심 다목적강당에서 열린 ‘2026 시민공모전·어린이 독후활동 대회' 시상식에서 수상 어린이들이 상장을 펼쳐 보이고 있다. 전주시 제공

올해 시민공모전은 지난 6~7월 전 국민을 대상으로 독후화와 독후감, 인스타툰 등 3개 부문에서 진행됐으며 193명이 참여했다. 어린이 독후활동 대회는 지난 9월 전주독서대전 기간에 독후화와 독후감 등 2개 부문으로 열려 180명이 작품을 냈다.

전주시는 분야별 전문가 심사를 거쳐 두 대회에서 모두 74명의 우수작을 선정했다. 이날 행사장에서는 수상작을 모은 문집 ‘내게 가장 소중한 책 이야기 14’를 배부하고 포토부스도 운영해 수상자와 가족들이 기념사진을 남길 수 있게 했다.

전주시 관계자는 “수상작은 시민들의 풍부한 문학적 감수성을 보여주는 뜻깊은 결과물”이라며 “시민과 어린이들이 책을 통해 소통하고 성장할 수 있도록 독서문화 확산을 지원할 것”이라고 말했다.

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