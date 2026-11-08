중국 여행 수요 살아났다…교원투어 여행이지 예약 85% 증가

중국 산시성 시안시에 있는 병마용(兵馬俑). 교원투어

중국을 찾는 여행객이 늘면서 여행업계가 역사·문화 체험과 도시 관광을 결합한 상품 확대에 나섰다.

6일 교원투어 여행이지에 따르면 올해 4분기 출발 기준 중국 여행상품 예약 건수는 전년 동기 대비 85.3% 늘었다.

전체 여행상품 예약에서 중국이 차지하는 비중은 23.5%로, 일본(30.3%)에 이어 두 번째로 높았다. 이는 여행이지의 자체 예약 데이터를 기준으로 한 수치다.

교원투어는 중국 여행 수요 확대에 맞춰 역사·문화 체험과 도시 관광을 중심으로 프리미엄 패키지 상품을 강화하고 있다.

대표 상품인 '시안·화산 4일'은 중국 고대 문명과 실크로드의 역사를 둘러보는 일정으로 구성됐다. 대한항공 인천~시안 직항편을 이용하며, 팁과 선택관광, 쇼핑 일정이 없는 이른바 '3무(無)' 상품이다.

주요 방문지는 진시황릉과 병마용, 시안 고대 성벽, 이슬람 거리 등이다. 실크로드쇼 관람도 포함됐다. 중국 5대 명산 중 하나인 화산에서는 케이블카를 타고 산악 경관을 감상할 수 있다.

젊은층과 가족 여행객을 겨냥한 '상하이 4일' 상품도 선보였다. 아시아나항공 김포~상하이 노선을 이용해 역사적인 관광지와 현대적인 도시 명소를 함께 둘러보는 일정이다.

상하이의 대표적인 야경 명소인 와이탄에서는 유람선을 타고 도시 야경을 감상한다. 전통 수향마을 주가각과 우캉루, 우캉맨션, 상하이 무비타운 등도 방문한다. 신천지와 전자방, 난징루를 비롯해 상하이 스타벅스 리저브 로스터리와 상하이타워 전망대도 일정에 포함됐다.

교원투어 관계자는 “중국 여행 수요가 증가하면서 역사·문화 체험부터 도시 관광까지 여행 취향과 선호가 다양해지고 있다”며 “여행지별 특성과 주요 고객층의 수요를 반영한 프리미엄 상품을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

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