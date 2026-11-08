‘반도체 투톱 쏠림’ 한계 드러낸 韓증시

미국 중간선거발 악재로 투매가 쏟아지면서 반도체 쏠림에 기댄 국내 자본시장의 취약성이 고스란히 드러났다. 외국인의 매물 폭탄에 코스피가 개장 3분 만에 서킷브레이커를 발동하고 장중 한때 5000선 아래로 밀리는 등 시장 전반이 크게 흔들리는 모습이다.

미국 중간선거 후폭풍으로 코스피가 6% 이상 급락한 지난 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 나오고 있다. 뉴스1

8일 한국거래소에 따르면 지난 6일 코스피는 전장보다 324.11포인트(6.02%) 내린 5059.69에 마감했다. 개장 직후 8.78% 급락한 4911.28까지 밀리며 지난 2월6일 이후 9개월 만에 5000선을 내줬다. 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동되고 양 시장에 매도 사이드카가 울리는 등 극심한 변동성이 나타났다.



증시 급락을 주도한 것은 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 우려에 따른 외국인의 반도체 투매였다. 외국인은 지난 한 주간 유가증권시장에서 10조4000억원을 순매도했는데, 이 중 삼성전자(2조2000억원)와 SK하이닉스(5조4000억원) 두 종목만 7조6000억원어치를 팔아치웠다. 지난 6월25일 약 4174조8437억원으로 사상 최고치를 기록했던 두 종목 합산 시가총액은 이날 1930조1102억원으로 쪼그라들었다.



문제는 반도체 업종에 편중된 시장 구조가 지수 전반의 하락폭을 키우고 있다는 점이다. 두 종목의 코스피 시총 비중은 지난 6월 고점(57.11%) 대비 46.23%로 낮아졌으나, 삼성전자우와 SK스퀘어, 삼성전기 등 주요 관련주를 더하면 여전히 53.87%에 달한다.

주가 급락이 기계적인 반대매매(강제청산)를 부르고 이 물량이 다시 지수를 끌어내리는 악순환에 빠질 수 있는 만큼 금융감독원은 9일부터 내년 1월까지 증권사의 신용융자 담보유지비율(140%) 의무를 면제하기로 했다.

美 AI주 출렁 미국 뉴욕증권거래소에서 6일(현지시간) 한 트레이더가 하락세 그래프가 가득한 화면을 지켜보고 있다. 미국 중간선거에서 데이터센터 규제를 내건 민주당이 승리한 뒤 세계 증시를 이끌어 온 인공지능(AI)주가 출렁이고 있다. 뉴욕=로이터연합뉴스

급락장에서 담보 부족 계좌의 주식이 장 초반 일제히 쏟아져 나오며 발생하는 투매 압력을 완화하려는 조치다.

그러나 당국의 기술적 수급 완화 조치만으로는 대외 변수에서 비롯된 변동성을 잠재우기 역부족이라는 관측이 우세하다. 호주 외환거래 플랫폼 기업 페퍼스톤그룹은 “삼성전자와 SK하이닉스 등이 다년간의 장기공급계약으로 수요 가시성을 일부 확보했지만 정책 불확실성과 자금조달 비용, 전력 제약 등으로 현재와 같은 AI 투자 증가 속도가 유지될지는 불확실하다”고 분석했다. 미래에셋증권 서상영 상무는 “코스피가 역사적 저평가 영역에 진입했지만 미국 경제지표 개선과 달러 강세, 금리 영향에 따른 외국인 수급 부담으로 변동성 확대는 당분간 이어질 것”이라고 내다봤다.

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