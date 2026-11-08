안세영 막을 자 누구냐… 새 역사까지 단 1승

안세영(삼성생명)이 배드민턴 세계 최강을 넘어 새로운 역사를 만들어가는 존재로 우뚝 서고 있다. 이번에는 남녀 단식 최초로 두 시즌 연속 11번의 우승 트로피를 들어 올린 선수가 됐다.



세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 결승에서 야마구치 아카네(일본·2위)를 게임스코어 2-1(21-12 15-21 21-16)로 꺾고 우승을 차지했다.

세계 최강의 여유 안세영이 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈 여자단식 결승에서 일본 야마구치 아카네를 꺾고 시즌 11승을 거둔 뒤 세리머니하고 있다. 여수=뉴시스

안세영은 이로써 올해 출전한 12개 개인전 대회 중 준우승에 머문 전영오픈을 제외하고 11개 대회의 우승 트로피를 가져오는 기염을 토했다. 이전까지 단일 시즌 11승을 달성한 선수는 2019년 남자단식 모모타 겐토(일본)와 지난해 안세영뿐이었다. 두 시즌 연속 11승 금자탑을 쌓은 것은 세계 배드민턴 선수 중 안세영이 사상 처음이다. 안세영은 또 이날까지 파죽의 55연승을 내달렸다. 올해 전체 전적은 72전 71승1패로 승률은 98.6에 이른다. 안세영이 이번 시즌 당한 유일한 패배는 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·3위)에게 당한 것이다.



2022년과 2023년 이 대회 우승 이후 유독 고국에서 열리는 코리아오픈에서 약한 징크스를 보였던 안세영은 이마저 털어내며 3년 만이자 세 번째 코리아오픈 트로피를 품었다. 지난해 이 대회 결승에서 안세영을 꺾고 챔피언이 됐던 야마구치는 대회 2연패를 노렸지만 안세영이라는 높은 벽을 넘을 수는 없었다. 안세영은 야마구치를 상대로 맞대결 11연승을 질주하며 적수 없는 절대 강자임을 과시했다. 야마구치와 통산 상대전적은 25승15패가 됐다.



안세영은 이날 1게임 초반 1∼2점씩을 주고받는 팽팽한 승부를 펼쳤다. 그러나 9-9 동점에서부터 안세영이 기세를 올리기 시작했다. 3연속 득점으로 12-9로 앞서나간 안세영은 빈틈없는 플레이로 조급해진 야마구치의 잇따른 범실을 유도했다. 이어 라인에 정확히 떨어지는 정교한 공격을 곁들여 단숨에 7연속 득점을 쓸어 담으며 그대로 첫 게임에서 기선을 제압했다.



하지만 2게임에서는 절치부심한 야마구치에 고전했다. 야마구치가 정확한 헤어핀을 앞세운 네트플레이로 안세영을 공략하면서 초반 4연속 득점을 올리며 주도권을 가져갔다. 결국 끌려가던 안세영은 단 한 번의 동점도 만들지 못한 채 2게임을 내주며 승부는 원점으로 돌아갔다.



다만 야마구치의 반격은 여기까지였다. 전열을 가다듬은 안세영은 마지막 3게임에서 더는 빈틈을 허용하지 않았다. 첫 실점 후 내리 6연속 득점을 올리며 야마구치를 흔들었다. 안세영의 범실을 틈타 야마구치가 1점 차까지 두 차례 끈질기게 따라붙었지만, 안세영이 정확한 대각 하프 스매시를 꽂아 넣으며 11-9로 반환점(인터벌)을 돌았다. 그리고 코트 체인지 직후 안세영은 다시 5연속 득점을 올려 16-9로 점수 차를 벌렸다.



야마구치가 이후 추격에 나섰지만 안세영을 상대로 뒤집기에 나서기에는 버거웠다. 안세영은 상대가 미처 대응하지 못하는 높이의 예리한 대각 공격으로 20-16 매치 포인트를 만들었다. 이어 야마구치의 마지막 타구가 코트를 벗어나며 1시간2분의 승부에 마침표를 찍었다.



우승이 확정되는 순간 안세영은 진남체육관의 3500석을 가득 메운 홈팬들을 향해 귀 뒤로 손을 갖다 대며 큰 함성을 유도했다. 그는 이어 코트가 떠나갈 듯한 긴 포효를 토해냈고 양 손가락을 펴 머리에 올리는 왕관 세리머니를 선보이며 강자의 위엄을 과시했다. 안세영의 모습에 안방 팬들은 우레와 같은 기립박수로 화답했다.



최근 강행군을 이어간 안세영은 잠시 휴식을 취하면서 체력 회복에 전념할 예정이다. 이후 오는 12월 9일부터 중국 항저우에서 열리는 시즌 ‘왕중왕전’격인 월드투어 파이널에서 전인미답의 시즌 12번째 우승에 도전한다.



한편 앞서 열렸던 여자복식 결승에서는 세계랭킹 31위인 한국 김유정·이유림(이상 삼성생명) 조가 히로카미 루이·호바라 사야카(일본·17위) 조에 1시간4분 혈투 끝에 게임스코어 0-2(18-21 18-21)로 패했다. 올해 처음 호흡을 맞추기 시작한 김유정·이유림 조는 자신들보다 상위 랭커를 상대로 접전을 펼치면서 슈퍼 500 등급 대회에서 첫 우승에 도전했지만 결승 진출에 만족해야 했다.

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