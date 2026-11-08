안세영 막을 자 누구냐… 새 역사까지 단 1승

안세영(삼성생명)이 세계 배드민턴의 새 역사를 만들어가고 있다. 이번에는 남녀 단식 최초로 두 시즌 연속 11번의 우승 트로피를 들어 올린 선수가 됐다.

세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 결승에서 야마구치 아카네(일본·2위)를 게임스코어 2-1(21-12 15-21 21-16)로 꺾고 우승했다. 안세영은 2022년과 2023년에 3년 만이자 세 번째 코리아오픈 정상이다. 야마구치를 상대로는 11연승을 질주했다.

세계 최강의 여유 안세영이 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈 여자단식 결승에서 일본 야마구치 아카네를 꺾고 시즌 11승을 거둔 뒤 세리머니하고 있다. 여수=뉴시스

안세영은 이로써 올해 출전한 12개 개인전 대회 중 전영오픈을 제외하고 11개 대회의 트로피를 가져왔다. 이전까지 단식 선수 중 단일 시즌 11승을 달성한 선수는 2019년 남자 모모타 겐토(일본)와 지난해 안세영뿐이었다. 두 시즌 연속 11승은 세계 배드민턴 선수 중 안세영이 사상 처음이다.

안세영은 또 이날까지 파죽의 55연승을 내달렸다. 올해 전체 전적은 71승1패로 승률은 98.6에 이른다. 안세영이 이번 시즌 당한 유일한 패배는 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·3위)에게 당한 것이다.

안세영은 이날 1게임을 손쉽게 가져왔지만 2게임에서는 야마구치의 정확한 헤어핀을 앞세운 네트플레이에 고전했다. 하지만 안세영은 마지막 3게임 11-9에서 점수 차를 벌리며 1시간2분의 접전을 끝냈다. 우승이 확정되는 순간 안세영은 진남체육관의 3500석을 가득 메운 홈팬들을 향해 기쁨의 세리머니를 펼쳤다.

최근 강행군을 이어간 안세영은 잠시 휴식을 취한 뒤 12월9일부터 중국 항저우에서 열리는 시즌 ‘왕중왕전’격인 월드투어 파이널에서 전인미답의 시즌 12번째 우승에 도전한다.

한편 배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재·김원호(이상 삼성생명) 조도 남자복식 결승에서 14위 호키 다쿠로·고바야시 유고(일본) 조를 2-1(21-12 20-22 21-19)로 꺾고 부활을 알렸다. 지난 시즌 11개의 우승 트로피를 합작하며 안세영과 타이기록을 썼던 서승재·김원호 조는 지난 4월 아시아선수권대회 우승 이후 최근 출전한 9차례 국제대회에서 정상에 오르지 못했다. 하지만 이번 코리아오픈에서 7개월 만의 우승을 맛보며 대회 2연패를 달성했다.

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