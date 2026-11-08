李 “지지하되 숭배 말라”… 과도한 팬덤정치 일침

이재명 대통령이 8일 “칭찬하되 찬양하지 말고, 지지하되 숭배하지 말라”며 정치인 맹신과 극단주의를 거듭 경계했다. 지난 6일 자기편의 주장만 옳다고 여기는 태도를 ‘광신’이라고 비판한 데 이어 이틀 만에 정치적 팬덤의 맹목적 지지에 경고 메시지를 낸 것이다. 특정 인물이나 계파를 거론하지는 않았지만 여권 강성 지지층을 겨냥한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오전 엑스(X)에 올린 글에서 “정치인이나 지도적 인사들에게는 칭찬도 지지도 필요하지만, 그것이 종교적 찬양이나 숭배에 이르러서는 안 된다”고 밝혔다. 정치인에 대한 지지가 비판 없는 추종으로 바뀌는 것을 경계한 것이다.

김대중·노무현 전 대통령의 발언도 함께 꺼냈다. 이 대통령은 “행동하지 않는 양심은 악의 편이라며 할 수 있는 게 없다면 담벼락에 고함이라도 지르라시던 김대중 대통령님 말씀이 떠오른다”고 했다. 이어 “노무현 대통령께서도 깨어 있는 시민의 조직된 힘을 강조하셨다”며 “왜 그냥 시민이 아니라 ‘깨어 있는’ 시민이었겠느냐”고 반문했다. 정치 지도자의 판단을 무조건 따르기보다 시민 스스로 옳고 그름을 가려 행동해야 한다는 취지다.



이 대통령은 “살아있는 이성으로 진실과 정의에 반응하는 시민들의 끊임없는 참여와 실천만이 민주주의를 만들고 지킨다”며 “민주주의는 저절로 오지도 않고 저절로 지켜지지도 않는다”고 강조했다.



이 대통령은 지난 6일에도 “‘내 편이 하는 말은 모두 옳고 상대편이 하는 말은 모두 그르다’고 생각한다면 심각한 상태”라며 “그런 걸 보통 광신이라 한다”고 지적했다. 이어 “좌든 우든 전이든 후든 관계없이 맹신, 극단주의, 진영주의를 경계해야 한다”며 누가 주장하든 옳은 것은 옳다고 인정해야 정상적인 토론이 가능하고, 논쟁을 통해 사실과 진실에 접근할 수 있다고 강조했다.



이 대통령은 다른 글에서 KTX·SRT 통합 운영으로 하루 평균 이용객이 전년보다 12.6% 늘었다며 “국민 부담을 가중시키는 공공부문 민영화는 꼭 막겠다”고 밝혔다. 또 국산 단감의 17년 만의 중국 첫 수출을 계기로 농산물 수출시장 확대를 약속하고, 장병의 요청으로 성사된 연평부대 위문열차 공연에 대해서도 감사를 전했다.

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