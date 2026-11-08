폴란드 도심서 무차별 총기난사… 용의자 집에도 시신 3구

폴란드 제2 도시 크라쿠프의 중앙광장에서 20대 남성이 행인들에게 총기를 난사해 22명의 사상자가 발생했다. 총격범의 자택에서도 직계가족으로 추정되는 시신 3구가 발견됐다.



7일(현지시간) 로이터·AP통신 등에 따르면 이날 오후 3시쯤 크라쿠프 구도심 중앙광장에서 25세 폴란드인 남성이 차량에 탄 채 불특정 다수를 향해 총기를 난사했다. 남성은 광장 곳곳을 질주하며 각 지점에 정차할 때마다 행인들을 쐈다. 운행 중인 노면전차(트램)도 공격해 운전석 유리창이 깨졌지만 운전사와 승객은 다치지 않았다. 광장 주변 여러 상점 유리창도 총탄에 파손됐다.

총격범 차량 조사 폴란드 경찰 수사관이 7일(현지시간) 크라쿠프의 구도심 중앙광장에 총기를 난사한 용의자가 이용한 것으로 추정되는 차량을 조사하고 있다. 이날 오후 20대 남성이 차를 타고 이동하며 총격을 가하면서 20여명의 사상자가 발생했다.크라쿠프=AP연합뉴스

폴란드 내무부는 광장 총격으로 여성 4명과 남성 2명이 숨졌다고 밝혔다. 사망자 중에는 영국인 1명이 포함됐다. 부상자 가운데는 경찰관 2명과 외국인 5명이 있으며, 외국인 부상자의 국적은 오스트리아·독일·포르투갈·러시아·영국으로 확인됐다. 현지 주 정부 대변인은 부상한 경찰관들은 수술 후 안정적인 상태라고 전했다.



주말 관광객들로 붐비던 광장은 순식간에 아수라장으로 변했다. 현장을 목격한 한 남성은 현지 매체에 (총격범의) 차량 운전석 창문에서 총격과 함께 연기가 나오는 것을 보고 광장에 있는 경찰서로 뛰어 들어갔고, 그곳에는 사람들이 바닥에 엎드려 몸을 피하고 있었다고 전했다. 또 다른 목격자는 BBC에 “많은 총성이 들렸다. 20발이 넘었다”고 말했다.



총격범은 군복 형태의 옷과 방탄조끼를 착용하고 범행을 저질렀다. 현지 경찰은 그가 돌격소총의 일종인 AR-15 소총을 사용했으며 총기 소지 허가증을 소지하고 있었다고 밝혔다.



총격범은 신고를 받고 출동한 경찰과 교전하다 총에 맞아 체포됐으며 병원으로 옮겨져 수술받았다. 마르친 키에르빈스키 내무장관은 경찰이 최초 신고 접수 3분 만에 총격범에게 대응 사격했다며 신속한 대응으로 더 큰 인명 피해를 막았다고 평가했다.



경찰은 총격범이 단독으로 범행을 저지른 것으로 파악하고 있으며, 그의 차량에서 탄약을 포함해 다수의 무기를 발견했다고 덧붙였다.



총격 이후 용의자의 자택에서도 시신이 발견됐다. 도날트 투스크 총리는 크라쿠프에서 북쪽으로 약 200㎞ 떨어진 오스트로비에츠시비엥토크시스키에 있는 용의자의 집에서 여성 2명과 남성 1명이 숨진 채 발견됐다며 직계가족일 가능성이 크다고 밝혔다. 이들의 정확한 신원과 사망 경위는 확인되지 않았다. 키에르빈스키 내무장관은 용의자가 극우 이념에 심취했음을 시사하는 정황이 있다며 이 부분도 수사 대상이라고 밝혔다. 당국은 구체적인 범행 동기는 공개하지 않았다.



사태 파악과 대처를 위해 사건 현장에 도착한 투스크 총리는 크라쿠프에서 기자들과 만나 이번 사건을 테러로 규정했다. 그는 “지금까지 폴란드에서는 이처럼 극단적인 테러 사건이 발생한 적이 없었다”며 “사람들의 생명을 겨냥해 자행된 이 잔혹한 공격을 우리는 그렇게(테러라고) 불러야 한다”고 말했다.



크라쿠프는 수도 바르샤바에서 남쪽으로 약 250㎞ 떨어져 있다. 인구 80만명의 유서 깊은 도시로 구도심 전체가 유네스코 세계유산으로 지정돼 연간 1500만명의 관광객이 몰리는 곳이다. 사건이 발생한 구도심 중앙광장은 유럽의 대형 중세시대 광장 중 하나로 꼽힌다.



카롤 나브로츠키 대통령은 희생자를 기리기 위해 8∼9일을 국가 애도 기간으로 정했다. 크라쿠프시는 별도로 8일부터 11일까지 애도 기간을 운영하며 시 주관 행사를 취소하고 공공건물에 조기를 게양하기로 했다.



폴란드에서 총기 난사는 흔치 않은 일로 여겨진다고 AP통신은 짚었다. 폴란드에서는 전체 인구 3700만명 가운데 1%를 웃도는 약 41만1000명이 총기 소지 허가를 보유하고 있다.

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