中, 저질 ‘AI 쇼트폼드라마’ 특별단속

중국 당국이 인공지능(AI) 쇼트폼드라마에 대한 규제 고삐를 한층 더 조이고 나섰다. 지난해 11월 특별단속으로 생성형 AI로 만든 쇼트폼드라마를 처음 심사 체계에 편입시킨 뒤 점점 강화해온 흐름의 연장선이다.

중국 국가광전총국은 6일 “AI 쇼트폼드라마의 품질이 들쭉날쭉하고 AI 기술이 저속 콘텐츠의 반등을 부추기고 있다”며 이달부터 12월 말까지 두 달간 AI 쇼트폼드라마 특별단속을 실시한다고 밝혔다. 내용 면에서는 아동 유해, 음란, 극단적 대립, 배금주의, 가족윤리 위반, 얼굴 및 목소리 도용 등을 겨냥했고, 유통 면에서는 저속한 제목, 홍보, 제목과 주인공 이름만 바꿔 반복 방영하는 관행 등이 규제 대상이다.



전날 베이징에서 열린 ‘쇼트폼드라마 포럼’에서도 당국은 규제 방침을 분명히 밝혔다. 신화통신에 따르면 광전총국 관계자는 이 자리에서 “실사극은 지원하고 AI극은 규범화한다”며 “AI극 규제는 발전을 막으려는 게 아니라 수량을 안정시키고 품질을 높이려는 것”이라고 설명했다. 이어 플랫폼에 방영 전 사람이 전량 심사하고 중독을 유도하는 설계를 시정하라고 주문했다.



중국 콘텐츠시장에서 쇼트폼드라마가 급성장하면서 각종 논란이 뒤따르고 있다. 지난달 ‘쇼트폼드라마는 지능을 떨어뜨린다’는 해시태그가 웨이보 실시간검색에 오르며 ‘전자 마약’이라는 비판이 제기됐다.



퀘스트모바일 집계 기준 쇼트폼드라마 플랫폼 ‘훙궈’의 일일 활성 이용자는 1억6800만명, 1인당 하루 평균 사용시간은 125분이다. 훙궈는 틱톡·더우인의 모회사 바이트댄스가 운영한다. 언론인 친숴는 지난달 27일 자신의 위챗 계정에 올린 글에서 바이트댄스 계열의 콘텐츠 앱이 중국 네티즌 사용시간의 40.9%를 차지한다고 지적하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지