[이코노 브리핑] 토스 ‘여성공학인 성장지원’ 장관상에 외

토스 ‘여성공학인 성장지원’ 장관상에

토스 운영사 비바리퍼블리카는 ‘2026 산업현장 여성공학인대회’에서 여성공학인 성장지원 우수기관·기업 부문 산업통상부 장관상을 받았다고 밝혔다. 토스의 여성 기술인력은 2024년 90명에서 올해 201명으로 약 2.2배로 늘었다. 같은 기간 기술직군 내 여성 비율은 18.1%에서 21.8%로, 신규 채용 인력 중 여성 비율은 10.3%에서 22.0%로 높아졌다.

우리銀, 올 녹색채권 발행 시중銀 1위

우리은행은 ‘2026년 녹색금융 우수기업 시상식’에서 민간부문 한국형 녹색채권 발행 우수기업으로 선정돼 기후에너지환경부 장관상을 수상했다고 밝혔다. 2024년과 2025년 각각 1500억원 규모의 한국형 녹색채권을 발행했고 올해는 3000억원으로 늘려 시중은행 중 최대 규모를 기록했다. 조달 자금은 태양광·풍력 등 재생에너지 발전사업과 에너지저장장치(ESS) 등 한국형 녹색분류체계에 부합하는 친환경 프로젝트에 공급하고 있다.

농식품부 ‘우리술 대축제’ 13~15일 개최

농림축산식품부는 국내 최대 전통주 행사인 ‘대한민국 우리술 대축제’가 오는 13∼15일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린다고 8일 밝혔다. 올해로 16회를 맞는 이 행사는 농식품부가 주최, 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관으로 전국 142개 양조장이 참가한다. 특히 올해는 K푸드의 수출 확대와 해외 시장 진출로 연결하기 위해 외국인 참여 프로그램을 대폭 강화했다.

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