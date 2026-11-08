中 중앙은행, 24개월 연속 金 보유량 늘려

[서울=뉴시스] 김선웅 기자 = 중국 중앙은행인 인민은행이 24개월 연속 금을 매수하며 가격 하락 국면에도 보유량을 늘리고 있다. 인민은행 발표 공식 통계에 따르면 10월 말 중국 금 보유량은 전월보다 83만 온스 증가한 7830만 온스(약 2435톤)이다. 국제 금 가격은 최근 미국 중간선거 이후 상승세로 전환했지만 지난 2월 미국과 이란의 전쟁 시작 이후로는 여전히 20% 이상 하락한 상태다. 사진은 8일 서울 시내 금 거래소의 모습. 2026.11.08. mangusta@newsis.com 8일 한 시민이 서울 시내 금 거래소 전광판을 바라보고 있다. 최근 미국 중간선거 이후 상승세로 전환했지만 지난 2월 미국과 이란 전쟁 이후와 비교하면 금값이 20% 이상 하락한 상태임에도 중국 중앙은행인 인민은행은 24개월 연속 금을 매수하며 보유량을 늘리고 있다. 인민은행 발표 공식 통계에 따르면 10월 말 중국 금 보유량은 전월보다 83만온스 증가한 7830만온스(약 2435t)이다. <뉴시스> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지