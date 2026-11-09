K라면 열풍 속 공장 풀가동… 축제장은 ‘인산인해’

지난 5일 부산 강서구 녹산국가산업단지에 자리한 농심 녹산 수출전문공장. 공장 관계자 안내를 받아 가운을 두른 뒤, 신발과 머리에 이물질이 들어가지 않도록 하는 비닐 캡을 씌웠다. 이후에도 공장 근로자와 같은 형식의 위생 과정을 거친 뒤에야 공장 안으로 들어갈 수 있었다. 작업 지시에 따라 생산설비를 자동으로 설정하는 시스템과 포장재 등 자재를 공급하는 자율주행로봇이 눈길을 끌었다. 검수 단계에서는 인공지능(AI)이 포장 불량과 이물질 등을 식별했다.

5일 부산 강서구 녹산국가산업단지에 자리한 농심 녹산 수출공장에서 라면이 자동화 공정으로 만들어지고 있다. 농심 제공

농심에 따르면, 녹산 수출전문공장은 부산의 기존 녹산공장 부지에 지상 6층, 연면적 4만8178㎡(약 1만4574평) 규모로 건립돼 지난달 29일부터 가동됐다. 봉지면 2개와 용기면 1개 생산라인을 돌려 연간 최대 5억개의 라면을 만들 수 있다. 해외 시장 수요가 크게 늘어날 경우 최대 8개까지 확충할 수 있도록 설계됐다.



기존 부산·구미공장의 연간 수출용 라면 생산능력 7억개에 신공장의 5억개가 더해지면서 국내 수출 공급 역량은 총 12억개로 늘어났다. 농심은 국내 6개와 미국·중국에 2개씩 모두 10개의 라면 생산거점을 갖추게 됐다. 국내 판매용 33억개와 수출용 12억개, 해외 현지 공장 17억개를 합친 전체생산능력은 연간 최대 62억개에 이른다.



녹산 수출전문공장은 AI와 자동화 기술로 다양한 수출용 제품을 신속하게 생산할 수 있다.



봉지면은 분당 600개 이상, 용기면은 분당 약 500개를 만들어낸다. 국가별로 면의 굵기와 배합, 포장 등을 달리해야 하는 수출용 라면의 특성을 고려해 품목 교체 시간도 기존 국내 공장 대비 최대 4분의 1 수준으로 줄였다. 전윤열 농심 녹산공장장은 “AI 도입 목적은 인력 감축이 아니라 현장 근무자들이 힘을 덜 들이면서도 품질 좋은 제품을 생산할 수 있도록 하는 것”이라며 “설비기능을 개선해 생산성을 17∼18% 높일 수 있을 것으로 본다”고 말했다. 세계 시장에서 한국 라면의 인기는 날로 치솟고 있다.



농림축산식품부에 따르면 올해 상반기 K라면 수출액은 9억3539만달러로 전년 동기 대비 27.9% 증가하며 반기 기준 역대 최대치를 기록했다.



달라진 K라면의 위상은 이튿날 열린 ‘2026 구미라면축제’에서도 엿볼 수 있었다. 5회째를 맞은 올해 축제에는 각국의 식문화를 반영한 이색 레시피를 선보이는 ‘글로벌 라면 챌린지’가 열렸다. 글로벌 라면 챌린지에는 아시아 564명, 유럽 229명, 중남미 223명 등 세계 80개국에서 1200명 넘게 지원했다. 레시피와 조리 영상, 사회관계망서비스(SNS) 영향력 등을 거쳐 단 13팀이 본선에 진출했다. 폴란드에서 온 킹가 마리아씨는 “저한테는 아주 맵지만 그 매운맛을 즐기고 있다”며 한국 라면을 높이 평가했다.

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