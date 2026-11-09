삼성전자·현대차, 첫 그룹 차원 경영진 교류

대한민국 재계를 대표하는 삼성전자와 현대자동차그룹이 처음으로 그룹 차원의 경영진 교류에 나선다. 차량용 반도체를 비롯해 디스플레이와 전장(자동차부품), 배터리, 파운드리(반도체 위탁생산) 분야로 협력이 확대되는 가운데 양사가 경영진 간 네트워킹을 강화해 동맹체제를 굳건히 하려는 차원으로 풀이된다.



8일 재계에 따르면 삼성전자는 9일 오후 경기 용인시 삼성전자 연수원 더유니버스에서 현대차·기아 주요 경영진 및 임원들을 초청하는 ‘감사 데이’ 행사를 진행할 계획이다.



부부 동반으로 마련된 이번 행사는 전영현 삼성전자 부회장과 장재훈 현대차그룹 부회장 주재로 진행된다. 삼성전자 측에선 노태문 삼성전자 대표이사와 최주선 삼성SDI 대표이사, 장덕현 삼성전기 대표이사, 이청 삼성디스플레이 대표이사가 참석하고, 현대차그룹에서도 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장과 만프레드 하러 현대차·기아 연구개발(R&D) 본부 사장 등 핵심 경영진이 총출동할 예정이다.



삼성전자와 현대차그룹이 그룹 간 교류 행사를 여는 건 이번이 처음이다. 이번 행사는 삼성전자가 현대차그룹과 그간 이어온 파트너십에 대한 감사를 표하는 차원에서 마련된 것으로 전해졌다. 이에 프로그램도 공연 관람과 만찬으로 구성해 네트워킹을 강화하는 데 초점을 맞췄다.



자동차가 소프트웨어 중심 차량으로 진화하면서 양사의 협력은 단순 부품 공급을 넘어 생태계 통합으로 확장하고 있다. 현대차의 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 ‘제네시스 GV90’에 삼성SDI의 각형 배터리가 탑재되며 차세대 전기차의 심장을 공유하기 시작했고, 삼성전자의 차량용 프로세서인 ‘엑시노스 오토’도 현대차에 공급됐다. 삼성전자의 스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스’와 현대차·기아의 인포테인먼트 시스템을 양방향으로 연동한 카투홈 서비스도 본격 상용화됐다.



재계에선 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차 회장의 신뢰를 바탕으로 양사 협력이 물꼬를 텄고, 이번 사장단 교류를 통해 양사가 완벽한 동맹 관계로 발전할 것이란 전망이 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지