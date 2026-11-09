또 멈춘 대구도시철도 3호선

대구도시철도 3호선이 최근 연이은 고장과 시스템 결함으로 운행 지연 및 중단이 반복되면서, 시민들의 불편함과 불안감이 커지고 있다. 관할 기관의 합동 특별안전점검이 끝난 바로 다음 날 또다시 고장이 발생하면서 예방 활동도 무색해졌다는 지적이 나온다.



8일 대구교통공사에 따르면 전날 오후 2시24분쯤 3호선 지산역과 범물역 사이 구간에서 열차 고장이 발생해 전 구간 운행이 지연됐다. 공사 측은 후속 열차를 투입해 승객들을 범물역에 하차시켰다. 복구 조치를 거쳐 30여분 만에 운행을 정상화했다.



이날 발생한 고장은 ‘전기 제어장치’에서 비롯된 것으로 확인됐다. 이번 사고는 공사가 대구시 교통국과 함께 지난 5일부터 6일 새벽까지 합동 특별안전점검을 실시한 지 불과 하루 만에 발생해 빈축을 사고 있다.



3호선 운행 지연·중단 사태는 이번이 처음이 아니다. 지난 2일에도 용지역에 도착한 열차를 상행선으로 이동시키는 선로 전환기에 장애가 생겨 출근길 시민들이 16분간 발을 동동 굴러야 했다.



앞서 지난 9월7일 저녁엔 수성구민운동장역에서 용지역 사이 구간의 피뢰 시설이 불타며 전력 공급 장애가 발생해 전 구간 운행이 3시간 넘게 중단되는 사고가 나기도 했다.

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