결석 사유에 무엇을 적나요? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 020

□ 수사 단어 ·사유(事由)[일의 말미암음] : 어떤 일이 생기게 된 까닭이나 ·이유. (Reason/Cause/Grounds)이유(理由) : 어떠한 결론이나 결과에 이른 까닭이나 근거. ·사건(事件) : 사회적으로 문제를 일으키거나 관심을 끌 만한 뜻밖의 일. (사유의 '사'와 같은 글자!) ·경유(經由) : 어떤 곳을 거쳐 지나감. (사유의 '유'와 같은 글자!

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '사유'라는 말을 들으면 한자를 배우지 않은 친구들은 엉뚱한 오해의 덫에 걸리곤 합니다. 사유(思惟, 생각할 사/생각할 유)라고 생각한 나머지 결석 사유에 "집에서 깊은 고독을 씹으며 사색하기 위함"이라고 적어낸 학생도 있다고 해요.

하지만 우리가 결석 사유의 사유(事由)는 완전히 다른 뜻입니다.

'사(事)'는 일사천리, 사건사고할 때의 '일 사' 자입니다.

눈앞에 벌어진 어떤 사건이나 행동을 뜻하죠.

'유(由)'는 자유, 이유할 때의 '말미암을 유' 자입니다.

'말미암다'라는 말은 "어떤 일로 인해서 생겨나다"라는 뜻이에요.

두 글자를 합쳐보면 "이 일이 대체 무엇으로 말미암아(由) 생겨난 일(事)인가?"라는 뜻이 됩니다. 한마디로 요약하면 '일이 벌어지게 된 구체적인 까닭이나 이유'인 것이죠!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '사유'에 대한 설명으로 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 사유의 '사'는 생각할 사(思) 자를 쓰므로, 내 마음속 깊은 다짐을 뜻한다.

② 공식적인 서류나 문서에서 어떤 일이 일어난 까닭을 적을 때 주로 쓴다.

③ '일 사(事)' 자와 '말미암을 유(由)' 자가 합쳐져 일의 원인을 뜻한다.

④ "개인적인 사유로 불참합니다"처럼 격식 있게 이유를 댈 때 사용하는 단어이다.

2. 다음 글을 읽고 흐름상 빈칸에 가장 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 사유, 사건, 이유

"탐정은 용의자가 왜 한밤중에 미술관에 침입했는지 그 구체적인 범행 ( ① )를 캐묻기 시작했습니다. 용의자는 처음에는 횡설수설하며 말도 안 되는 ( ② )를 대며 수사망을 빠져나가려고 했죠. 하지만 탐정은 현장에 남아있던 단서들을 토대로 어젯밤 벌어진 ( ③ )의 전말을 밝혀내며, 용의자가 미술관에 들어올 수밖에 없었던 진짜 원인을 완벽하게 증명해 냈습니다."

□ 수사 단서

사유(事由)의 '사(事)'는 판사, 검사처럼 일 사 자를 쓰고, '유(由)'는 유래, 경유처럼 말미암아 일어난 원인을 뜻해요! 서류에 적는 내 '행동의 핑계'라고 기억하면 명쾌해집니다. [일(事)이 생기게 된 원인(由) = 사유]

유도 질문: "학교에 지각을 해서 선생님께 사유서를 제출해야 해. 이때 서류에는 '내가 지각하게 된 구체적인 원인(예: 늦잠, 버스 고장)'을 적어야 할까, 아니면 '지각에 대한 나의 철반성'을 적어야 할까?

[정답]

1번: ① ('일 사(事)' 자를 씁니다. 마음속 생각과는 거리가 멀어요.)

2번: ① 사유 (공식적인 범행 원인) ② 이유 (일반적인 핑계나 까닭) ③ 사건

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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