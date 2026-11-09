팬텀 12대 추가 배치에 감격했던 한국 [김태훈의 의미 또는 재미]

2024년 6월 한국 공군의 F-4 팬텀 전투기가 임무를 모두 마치고 퇴역했다. 이를 기념해 공군수원기지에선 ‘엘리펀트 워크’(Elephant Walk) 훈련이 실시됐다. 수많은 군용기들이 활주로 위에 정열해 밀집 대형으로 전진하는 모습이 코끼리 무리의 이동을 연상시킨다고 해서 붙은 이름이다. 대열 선두에는 은퇴를 앞둔 팬텀 8대가 섰다. 이어 F-15, F-16, FA-50, F-35 등 ‘후배’ 전투기들이 뒤따랐다. 훈련 현장을 찾은 당시 공군참모총장은 “55년간 대한민국을 수호해 온 팬텀, 그리고 팬텀과 고락을 같이해 온 ‘팬텀맨’들에게 뜨거운 박수를 보낸다”고 말했다.

한국 공군이 1969년부터 2024년까지 55년간 운용한 미국산 F-4 팬텀 전투기의 위용. 공군 제공

영어 단어 ‘팬텀’(Phantom)은 유령이란 뜻이다. 국내에서 한때 ‘도깨비 전투기’라는 애칭으로 불린 이유다. 미국 방산업체 맥도넬 더글러스(현재는 보잉에 합병)가 개발해 1958년 첫 시험 비행에 성공한 이래 생산이 중단된 1981년까지 총 5195대가 만들어진 ‘베스트셀러’다. 1960∼1970년대 세계 최강의 전투기로 통하며 미국은 물론 영국, 독일, 일본, 이스라엘 등에서 주력 전투기로 쓰였다. 동서 냉전이 첨예하던 시절 소련(현 러시아)의 위협으로부터 서방 상공을 지켜낸 존재가 바로 팬텀이라고 해도 과언이 아니다.

한국 공군과 팬텀의 인연은 베트남 전쟁이 한창이던 1960년대 말로 거슬러 올라간다. 1968년 북한 특수부대가 청와대 기습을 시도한 1·21 사태가 일어났다. 당시 한국은 미국을 도와 월남전에 참전하고 있었다. 미 행정부는 북한의 도발에 맞서 동맹인 한국의 방위력을 강화하는 일이 시급하다고 판단했다. 그래서 이듬해인 1969년 미국은 당시만 해도 서방 세계에서 최고 성능을 자랑하던 팬텀 전투기 4대를 한국 공군에 처음 인도했다. 한·미 양국의 노력에도 불구하고 1975년 월남(남베트남)은 끝내 월맹(북베트남)에 패망했다. 베트남 전체가 공산화하며 국내에선 안보 위기감이 고조됐다. 그 시절 시민들이 자발적으로 모아 낸 성금으로 정부는 팬텀 5대를 추가 구매했다. 일명 ‘방위성금 헌납기’다.

서울 용산 전쟁기념관이 지난 2025년 7월 야외 전시장에서 공개한 F-4 팬텀 전투기 기체. 박정희정부 시절 국민이 낸 성금으로 팬텀 전투기 5대를 구입한 것을 기려 ‘방위성금 헌납기’ 도장은 물론 위장 무늬까지 완벽하게 재현했다. 전쟁기념사업회 제공

지금으로부터 꼭 48년 전인 1978년 11월8일 미 공군 소속 팬텀 전투기 12대가 공군대구기지에 착륙했다. 당시는 미국 지미 카터 행정부가 박정희정부의 인권 탄압 정황을 들어 주한미군 철수를 고려하던 때였다. 한국의 강한 반발에 부딪힌 미국은 전북 군산 소재 미 공군 제8전투비행단 예하에 팬텀 12대를 추가 배치하는 것으로 한국의 불안을 달랬다. 오늘날 시각으로 보면 별 것 아닌 듯한데 한·미 양국 국방부 장관이 나란히 참석한 가운데 환영식까지 열렸다니 격세지감(隔世之感)이 든다. 요즘 ‘자국 국방’의 자신감이 넘쳐서 그런지 하루가 멀다 하고 한국군에 대한 미군의 전시 작전통제권 조기 전환을 외치는 이재명정부를 보며 미국 측 인사들도 비슷한 감정을 느낄 것이다.

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