[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 9일 (월요일) 60년생 소탐대실을 조심하자

96년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다. 84년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 72년생 기차길에 돈 백원 주어려다 몸다친다. 60년생 오늘은 소탐 대실에 조심하자.48년생 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 36년생 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.

97년생 고통이 있어도 길이있는 운이다. 85년생 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 73년생 땀흘린 대가가 나타난다. 61년생 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다. 49년생 솔선수범하여 일하자. 37년생 마음 한구석은 왠지 허전하구나.

98년생 외부의 일에 관여치 말라. 86년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 74년생 약속 시간을 잊지말자. 62년생 신불자는 해결책이 나타난다. 50년생 선택한 일은 변심하지 말자. 38년생 자식 농사에 마음이 풍요롭다.

99년생 반겨줄 사람이 있는 장소를 찾아라. 87년생 돌다리도 두드려 보고 건너라. 75년생 인생은 긴 터널을 뚫는것과 같다. 63년생 서류상의 하자가 발생한다. 51년생 근본을 무시하지 말고 충실하자. 39년생 예전부터 예견된 일이 발생한다.

00년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름. 88년생 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라. 76년생 소모권과 지출에 소탐대실이 나타난다. 64년생 변화나 이동보다는 자기 자리 지키자. 52년생 철 지난 과일을 먹는 격이다. 40년생 말이 많으면 실수하기 쉽다. 28년생 넓고 깊은 마음을 인식하자.

01년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름. 89년생 되로 주고 말로 받는 운세이다. 77년생 선의의 거짓말도 자주 쓰지말자. 65년생 계획한 일이 부진하다고 포기하지 말자. 53년생 무리한 계약체결은 삼가하자. 41년생 양손에 떡을 쥐고 있구나. 29년생 너그럽게 행동이 후에 약이 된다.

02년생 구설에 휘말리지 않도록 조심. 90년생 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다.78년생 판매나 매출에 부진하다. 66년생 묵묵히 맡은 일에 충실하자. 54년생 대중에 뒷안길에 곡길이 있구나. 42년생 보상심리를 갖지 말자. 30년생 하는 일은 불리하니 이동을 구하자.

03년생 맘에 차지 않는다고 경솔히 행동 마라. 91년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 79년생 이성관계가 순조롭게 진행된다. 67년생 여성은 사적인 일로 근심이 온다. 55년생 활동 폭을 줄이는 것이 좋겠다. 43년생 건강이 좋아지고 자식에 즐거움이 온다. 31년생 돈이 문제인데 북방에서 구하라.

04년생 준비 없이 즉흥적으로 나섬을 삼가라. 92년생 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 80년생 지하철, 버스에서 실물수를 조심하자. 68년생 저기압일 때는 몸을 조금 낮추자. 56년생 이기적인 발상에서 벗어나자. 44년생 건강에 성분이 맞은 의사를 만난다. 32년생 일에 간접적인 방법이 유력하다.

05년생 오래된 인연 찾아보고 도리를 다할 것. 93년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 81년생 자기개발에 힘쓰는 운이다. 69년생 악의적인 소문에 의해 피해를 조심. 57년생 타성에 젖어 소일하지 말자. 45년생 집안에 경사가 있어 즐겁다. 33년생 돈쓸때와 안쓸때를 구분하자.

06년생 늦었다고 생각할 때가 빠르다. 94년생 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 82년생 참신한 아이템을 현실과 접목시키자. 70년생 작은 것을 얻고 큰 것을 잃는다. 58년생 버스길에 돈천원 주어려다 몸다친다. 46년생 건강에 신경 쓸 때이다. 34년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

95년생 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 83년생 진로관계에 갑갑함을 느낀다. 71년생 금전손실의 위험이 따르니 조심하자. 59년생 넓게 바라보는 마음을 갖자. 47년생 콜라텍에서 좋은 친구를 만난다. 35년생 기회가 많치 아는니 미리 준비하자.

백운철학원

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