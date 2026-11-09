추위 속 러닝, 기록보다 심장부터 챙겨야 [건강+]

최근 러닝과 마라톤을 즐기는 사람이 늘고 있다. 서울시에 따르면 시가 출발·도착 장소 사용을 승인한 마라톤 대회는 2024년 53건에서 지난해 94건으로 두 배 가까이 늘었다.

사진=게티이미지뱅크 제공

러닝 열기가 이어지는 가운데 요즘처럼 아침저녁 기온이 크게 떨어지는 시기에는 평소 뛰던 거리라도 무리하지 않도록 주의가 필요하다. 찬 공기와 갑작스러운 운동이 심장 부담을 키울 수 있기 때문이다.



위성봉(사진) 서울아산병원 심장내과 교수는 “찬 공기에 노출되면 교감신경계가 활성화되어 말초 혈관이 수축하고 심박수와 혈압이 올라간다”며 “심장 근육에 더 많은 산소가 필요해지며, 여름철 달리기에 비해 심장의 업무량이 증가해 관상동맥에 부담이 가해진다”고 설명했다.



추운 날 갑자기 속도를 높이면 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아져 필요한 만큼 혈액을 보내지 못해 가슴이 조이거나 뻐근한 협심증 증상이 나타날 수 있다. 위 교수는 “체온이 떨어지면 혈관 수축뿐 아니라 혈액의 점도가 높아져 끈적해지고 혈소판 응집력이 증가한다”며 기존 관상동맥 질환이 있는 환자는 급성 심근경색으로 이어질 수 있다고 경고했다.



젊은 사람도 가족력이나 흡연·비만 등 위험요인이 있다면 체력을 과신하지 말아야 한다.



달리던 중 평소와 다른 가슴 불편감이 생기면 기록보다 운동 중단이 먼저다. 이전에는 쉬지 않고 뛰던 거리를 여러 번 쉬어 가야 하거나 가슴이 뻐근해지면 멈추고 휴식해야 한다. 증상이 반복된다면 심장내과 진료를 받아야 한다. 특히 쉬어도 통증이 가라앉지 않거나 식은땀 등이 동반되면 응급상황을 의심해야 한다.

위 교수는 “휴식 후에도 가슴을 짓누르거나 쥐어짜는 통증이 지속되고, 통증이 턱이나 좌측 팔로 뻗치며 식은땀이 동반된다면 즉시 119를 불러야 하는 응급상황”이라고 강조했다. 직접 운전하거나 지인 차량으로 이동하면 도중에 상태가 악화됐을 때 대응하기 어렵다.



안전하게 달리려면 충분한 준비운동과 무리하지 않는 속도가 중요하다. 위 교수는 겨울철에는 15∼20분 몸을 풀고, 실외로 나가기 전 실내에서 스트레칭과 제자리걸음 등으로 체온을 올릴 것을 권했다. 초반부터 속도를 높이거나 오르막에서 무리하지 말고, 대회나 단체 훈련에서도 경쟁심 때문에 평소 감당할 수 있는 운동 강도를 넘지 않아야 한다.



심혈관질환이 있다면 주치의와 운동 강도를 상의하고, 영하의 새벽보다 기온이 오른 낮 시간을 택하는 편이 좋다. 유독 추운 날은 실내 걷기나 자전거 타기로 바꿀 수 있다. 추위 때문에 운동을 포기하기보다는 날씨와 몸 상태에 맞춰 시간과 강도를 조절하는 것이 중요하다.



위 교수는 “부상과 심장 무리를 막으려면 약간 숨이 차지만 대화는 가능한 수준으로 주 3∼5회, 1회 30∼50분 꾸준히 하는 게 바람직하다”고 조언했다.

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