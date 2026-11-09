GS리테일 ‘미디어 나눔버스’ 10년… 2만3000명 AI VR 등 체험 기회

GS리테일이 지원하는 ‘찾아가는 미디어나눔버스’가 운영 10년째를 맞았다. 전국 학교와 복지시설 등을 방문해 미디어 체험 기회를 제공한 인원은 2만3000여명에 달한다.



GS리테일은 8일 미디어나눔버스가 올해 말까지 총 660회 운영될 예정이라고 밝혔다. 미디어나눔버스는 방송 제작 장비와 시설을 갖춘 차량이 전국 각지를 찾아가 미디어 교육과 체험 기회를 제공하는 사회공헌 사업이다. GS리테일은 TV홈쇼핑 채널 GS샵을 운영하는 방송 산업의 일원으로 시청자미디어재단과 함께 사업을 추진해 왔다.

지난 5일 서울신미림초등학교에서 ‘찾아가는 미디어나눔버스’ 교육에 참여한 6학년 학생들이 애니메이션 더빙을 체험하고 있다. GS리테일 제공

GS리테일은 2016년 방송통신위원회의 제안으로 4억원을 출연해 5t 트럭을 개조한 대형 미디어나눔버스 제작을 지원했다. 2017년 11월 시범운영을 시작해 이듬해부터 본격적인 교육에 나섰다. 올해까지 누적 운영비 지원액은 3억1500만원에 이른다.



초기에는 경북 울릉군, 강원 정선군, 전남 신안군 등 미디어 체험 기회가 부족한 도서·산간지역 학교를 중심으로 운영했다. 이후 수도권 학교와 도서관, 복지시설 등으로 방문 대상을 확대했다. 연간 운영 횟수는 2018년 최대 127회를 기록했으며 올해도 연말까지 50회 운영할 계획이다.



교육 프로그램도 다양해졌다. TV 뉴스 제작과 라디오 방송, 애니메이션 더빙 등 방송 직업 체험에서 인공지능(AI)과 가상현실(VR)을 활용한 신기술 교육으로 영역을 넓혔다. 지난해 시범 도입한 AI·VR 체험은 올해부터 정규 프로그램으로 운영하고 있다.



교육 만족도도 높은 수준을 보였다. 지난해 약 2400명을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 100점 만점에 평균 92.2점을 기록했다.



배재성 GS리테일 사업지원본부장은 “지난 10년간 지역과 세대를 아우르며 미디어 교육 기회를 넓히고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 왔다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

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