돌아온 ‘캪틴큐’·간편 소맥캔… “연말, 우릴 따르라!”

국내 주류시장의 소비 위축이 장기화하고 있다. 회식 감소 등 음주문화 변화에다 건강을 중시하는 생활문화 확산이 음주 축소로 이어지고 있다. 맥주·소주·막걸리 등 대중적 주종 소비가 일제히 줄어들면서 국내 주류업계도 긴장하고 있다. 주류업계는 소비 심리를 되살리기 위해 신품종 출시나 새 업종 진출 등 다양한 방식으로 대응하고 있다. 해외에 진출하거나 외국 기업과 손잡는 사례도 잇따른다.



◆국내 주류 소비 급감



8일 국세청 국세통계포털(TASIS)에 따르면 지난해 국내 주류 출고량은 298만8000㎘(킬로리터)였다. 주류 출고량이 300만㎘아래로 떨어진 것은 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시인 1998년 이후 27년 만이다. 2015년과 비교하면 10년 새 21.5%나 감소했다. 맥주·소주 등 대중적 주종의 축소가 뚜렷하다. 맥주 출고량은 151만9000㎘로 전년 대비 7.2%, 희석식 소주도 지난해 79만3000㎘로 3년 연속 감소하며 80만㎘ 아래로 내려갔다. 막걸리 출고량도 5년 연속 줄었다.



음주량 역시 감소하는 추세다. 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)의 ‘2025 주류산업정보 실태조사’에 따르면 월 1회 이상 술을 마시는 소비자의 월평균 음주 빈도는 8.8일로 2023년(9.0일)보다 줄었다.

하루 평균 음주량 역시 6.7잔에서 6.6잔으로 감소했다. 회식이 줄어들면서 자연스레 음주량도 줄어들고 있다. 국가데이터처에 따르면 올해 1∼8월 주점업 생산지수(불변·2020=100)는 월평균 100.0으로 2020년 연평균(100)과 같았다. 물가 상승분을 뺀 실질 매출이 그해 수준까지 떨어졌다는 의미다. 술집에서 팔린 술과 안주의 양이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발생 첫해인 2020년 수준이라는 것이다. 주류 수요 감소가 지속되면서 매출 전망도 어두워지고 있다. 하나증권은 최근 보고서에서 맥주와 소주의 3분기 총수요가 전년 동기 대비 각각 -4%, -2% 감소할 것으로 예측했다.

◆주류업계 대응책 부심



주류 소비 감소에 대응하기 위한 업계의 움직임도 활발하다. 기존 제품과 차별화한 신제품을 선보이는 동시에 주종 다변화와 외국 기업과의 협력을 통해 새로운 수요를 확보하는 데 주력하고 있다.



하이트진로는 새로운 소비문화에 맞춘 제품 출시와 해외 주류기업과의 협력을 병행하고 있다. 지난달 19일에는 국내 최초로 10년 숙성 복분자 원액을 사용한 ‘진로 복분자’를 한정 출시했다. 알코올 도수 12도의 제로슈거 제품으로, 복분자주에 소주와 사이다를 섞어 마시는 ‘복소사’ 등 젊은 소비자들의 ‘믹솔로지’ 문화에 주목했다. 이달부터는 소비자가 직접 복소사를 만들 수 있는 기획상품도 판매한다.



일본 기린과의 협력도 강화하고 있다. 하이트진로는 지난 7월 기린과 기술제휴 양해각서(MOU)를 체결하고 일본 맥주 ‘기린 이치방 시보리’ 캔 제품을 전주공장에서 생산하기로 했다. 기린과 자본관계가 없는 수입유통사가 아시아에서 해당 제품을 라이선스 생산하는 첫 사례다.



초도 생산 목표는 약 150만ℓ이며 내년까지 전체 판매량의 75% 수준을 국내에서 생산할 계획이다. 국내 생산으로 기존 약 한 달 반이 걸리던 유통 기간도 1∼2주로 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



또 소주 ‘참이슬’과 맥주 ‘테라’를 결합한 소맥 완제품 출시를 추진하고 있다. 소비자들 사이에서 ‘테슬라’로 불리는 조합을 상품화하는 것으로, 소주와 맥주를 별도로 구매하거나 직접 섞어 마실 필요가 없다는 점이 특징이다. 앞서 6월 선양소주가 수제맥주업체 세븐브로이와 손잡고 소맥캔 ‘선양 오크소맥’을 출시한 데 이은 두 번째 ‘소맥캔’ 출시다.



롯데칠성음료는 과거 인기 제품의 재출시를 통해 새로운 소비층 확보에 나섰다. 지난달 1980∼1990년대 양주의 대중화를 이끌었던 ‘캪틴큐’를 11년 만에 다시 선보였다. 1980년 출시된 캪틴큐는 2015년 단종됐지만, 최근 과거 브랜드를 새롭게 즐기는 뉴트로 소비문화와 가성비 위스키 수요 증가에 맞춰 재출시됐다. 정통 캐리비안 럼 원액을 사용하고 버번 캐스크와 셰리 캐스크 숙성 과정을 거쳤으며 알코올 도수는 35도다. 제품 디자인은 과거 캪틴큐의 병 디자인과 짙은 녹색의 핵심 색상을 그대로 살렸다. 캪틴큐를 추억하는 소비자에게는 익숙한 향수를, 젊은 소비자들에게는 과거 브랜드의 디자인과 감성을 현대적으로 경험할 수 있도록 했다.



소비자 반응도 나타나고 있다. 재출시를 기념해 내놓은 ‘캪틴큐 보물상자’ 기획 패키지 1만2000세트는 공장 출고 기준 하루 만에 전량 소진됐다. 롯데칠성음료는 이에 따라 숙면을 주제로 한 ‘고장 난 캪틴큐 타임머신’ 패키지 3만세트를 추가로 선보였다. 캪틴큐의 온라인 언급량은 출시 2주 만에 약 1만건을 기록했다. 광고 영상 3편의 누적 조회수도 공개 20일 만에 1300만회를 넘어섰다. 기존 브랜드의 인지도를 활용해 중장년층과 젊은 소비자를 동시에 공략하는 전략이다.



오비맥주는 기존 맥주 중심의 사업에서 소주로 제품군을 확대하고 있다. 지난 9월 제로슈거 소주 ‘찰랑’을 출시하며 소주시장 공략에 나섰다. 찰랑은 제주 동부의 화산암반수와 용암해수소금을 사용한 알코올 도수 15도의 제품이다. 인위적인 알코올 향과 단맛을 줄이고 감칠맛을 더한 것이 특징이다. 전량 제주공장에서 생산하며 서울·수도권과 제주 일부 식당 및 주점을 중심으로 판매하고 있다.



신제품의 시장 안착을 위한 마케팅에도 나섰다. 서울 주요 상권에서 옥외광고를 진행하고 온라인 콘텐츠와 음식점 협업을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다. 지난달 중순부터는 서울 용산의 식당을 브랜드 플래그십 스토어로 운영하며 제품과 어울리는 음식도 제안하고 있다. 오비맥주는 초기 식당과 주점 중심의 판매에서 향후 유통망을 점차 확대한다는 계획이다. 마트와 편의점 등 가정용 판매채널 진출 여부도 검토할 예정이다.

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