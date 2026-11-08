김포 대명항, 어촌뉴딜 어항시설 현대화 수산·문화·관광 복합공간 조성

경기 김포 대명항이 수산물 판매와 문화·관광 기능이 연계된 수도권 서부 복합형 어항 조성의 기반을 마련했다. 연면적 4309㎡ 규모의 수산물직판장의 새로운 정비를 통해서다. 함상공원 문화광장 및 분수와 함께 가로경관까지 정비돼 대명항 전체가 관광지로 거듭났다.

김포시는 7일 대명항 수산물직판장 개장식 개최에 더해 어촌뉴딜 300사업으로 탈바꿈된 대명항의 출발을 알렸다고 밝혔다. 42개소 점포가 새 환경에서 수산물을 판매하고, 2층에는 바다 조망과 식당·카페 등 휴게시설이 마련돼 식음·휴식을 즐길 수 있다.

이기형 김포시장은 “어업인들이 땀 흘려 잡은 수산물을 제값에 팔고, 방문객들은 깨끗하고 편안한 곳에서 김포 바다의 제철 맛을 만날 것”이라며 “잠깐 들르는 곳이 아닌 하루를 온전히 머물고 싶은 곳, 다시 찾고 싶도록 만들어 나가겠다”고 말했다.

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시는 대명항 방문객이 현재 연간 약 50만명에서 2028년 80만명까지 증가할 것으로 내다봤다. 이에 따른 지출액도 연간 400억원에서 600억원으로 확대가 예상된다. 운영과 유지관리를 통한 기본적 고용효과는 413명으로 산정됐다.

남재헌 해양수산부 차관은 축사에서 “향후 국가어항 개발사업 등과 연계해 지속 가능하고 살기 좋은 어촌으로 발전시키겠다”고 밝혔다. 대명항 어촌뉴딜은 2020년 12월 공모 대상지 선정된 후 어항 현대화와 해양관광 활성화를 목표로 추진됐다.

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