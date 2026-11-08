제주도의원 2027~2030년 의정비 지급기준 확정

제주도 의정비심의위원회는 2027년부터 2030년까지 적용될 제주도의회 의원 의정비 지급기준을 최종 결정했다고 8일 밝혔다.

이번 결정에 따라 의정활동비와 여비는 현행 기준이 유지되며, 월정수당은 2027년에 2.7% 인상된다. 이어 2028년부터 2030년까지는 매년 전년도 공무원 보수인상률을 반영해 조정하기로 했다.

제주도의회 본회의장. 제주도의회 제공

이에 따라 2027년 도의원 1인당 연간 의정활동비와 월정수당을 합한 총액은 6941만8080원으로 확정됐다.

항목별로는 의정활동비가 월 200만원(연 2400만원)으로 현행 수준을 유지하고, 월정수당은 월 378만4840원(연 4541만8080원)으로 오른다. 2028년부터 2030년까지의 의정활동비 역시 연 2400만원으로 유지되며, 월정수당은 매년 전년도 공무원 보수인상률에 연동된다. 여비는 현행과 같이 ‘공무원 여비 규정’을 준용한다.

심의위원회는 다른 시·도의 의정비 결정 동향과 제주지역의 주민 소득수준, 물가상승률, 지방공무원 보수인상률, 지방재정 여건, 도의회 의정활동 실적 등을 종합적으로 검토해 이번 지급기준을 마련했다.

타 시·도의 경우 서울 등 다수 지자체가 2027년 월정수당에 올해 공무원 보수인상률(3.5%)을 반영했으며, 세종과 강원은 각각 8.9%와 15%의 인상률을 결정한 바 있다.

강경희 위원장은 “도의원들이 의정활동에 충실할 수 있도록 지원하면서도 도민이 공감할 수 있는 합리적인 수준에서 의정비를 결정하는 데 중점을 뒀다”며 “이번 결정이 책임 있는 의정활동으로 이어지길 기대한다”고 전했다.

이번에 확정된 의정비 지급기준은 도지사와 도의회 의장에게 공식 통보되며, 관련 행정절차를 거쳐 2027년부터 적용된다.

제주도는 심의위원회의 결정 사항과 회의록을 도 누리집에 공표하고, 도의회는 이를 바탕으로 ‘제주특별자치도의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례’를 개정할 예정이다.

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