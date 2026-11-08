“1차전에서 당했지? 이번엔 달라!!” 1차전 구자욱 투런포의 ‘나비효과’? 5차전 KT 대니엘 초반 공략 성공! 우승이 더 가까워졌다 [대구 KS 5차전 현장]

[대구=남정훈 기자] “1차전에서 당했지만, 이번엔 달라”

2011~2014 통합우승 4연패 이후 12년 만에 한국시리즈 우승에 딱 1승을 남겨둔 삼성이 1차전에 호되게 당했던 KT 선발 대니엘을 5차전에선 초반 공략에 성공하며 경기를 뒤집었다.

사진=연합뉴스

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 5차전에 3회 선취점을 허용했지만, 곧바로 이어진 공격에서 석점을 만회하며 분위기를 단숨에 바꿔냈다.

선취점은 KT의 몫이었다. 마무리 김재윤의 부상 이탈로 플레이오프부터 마무리로 전향해 불펜으로 뛰다 이번 가을야구 들어 처음 선발 등판에 나선 삼성 ‘푸른 피의 에이스’ 원태인 공략에 성공했다.

사진=연합뉴스

3회 선두타자 한승택의 좌전 안타에 이어 권동진이 페이크 번트 앤드 슬래쉬로 3유 간을 뚫어내며 무사 1,2루 찬스를 만들었다. 최원준의 희생번트로 만든 1사 2,3루에서 장진혁의 중견수 희생플라이로 한 점을 뽑았다. 1승3패로 몰린 KT로선 괜찮은 출발이었다.

그러나 그 기쁨은 채 10분을 가지 못했다. 삼성은 3회 선두타자 강민호가 왼쪽 옆구리 부상으로 인해 제대로 된 스윙도 하지 못하는 상황에서 3구 삼진으로 물러났다. 대신 김지찬이 대니엘에게 스트레이트 볼넷을 골라내 출루하며 찬스를 만들기 시작했다.

사진=연합뉴스

사진=뉴시스

후속 타자는 한국시리즈 들어 삼성 타선에서 가장 뜨거운 박승규. 그러나 힘없는 중견수 플라이로 물러나며 추격에 실패하는 듯 했다. 그 순간 ‘사자군단’의 캡틴 구자욱이 분연히 나섰다. 대니엘의 6구째 147km짜리 높은 투심을 받아쳐 우익선상 끝자락에 떨어지는 적시 2루타로 1-1 동점을 만들었다. 이어 디아즈도 다니엘의 몸쪽 높은쪽 직구를 잡아당겨 우측 폴대 바로 아래 펜스에 떨어지는 장타로 구자욱을 불러들이며 2-1 역전에 성공했다.

불붙은 삼성 타선은 멈추지 않았다. 최형우가 우전안타로 2사 1,2루를 만들었고, 김영웅이 중전적시타로 디아즈를 편안하게 홈을 밟게 만들어줬다. 3-1. 초반 승기를 제대로 잡은 삼성이다.

사진=뉴스1

삼성 타선은 1차전에서 대니엘에게 철저히 막혔다. 6회까지 피안타 단 2개만을 뽑아낼 정도였다. 그러나 7회 구자욱의 투런포가 시리즈 전체 분위기를 바꿨다고 해도 과언이 아니다. 그 홈런포 덕분에 KT 불펜을 줄줄이 소환해냈다. 비록 1차전을 7-8로 아깝게 내줬지만, 완패가 아닌 석패였기에 삼성 선수단에서는 해볼만 하다는 분위기가 형성됐고 2,3,4차전을 내리 잡는 원동력이 됐다.

삼성은 1차전에서 대니엘에게 철저히 눌리긴 했지만, 구자욱의 홈런포로 점수를 뺏어내고 내려보낸 덕분에 5차전에서는 대니엘을 초반에 공략할 수 있었다. 구자욱의 투런포가 만들어낸 ‘나비효과’다.

결국 KT 이강철 감독은 4회부터 마운드를 6차전 선발 예정이었던 고영표로 바꿨다. 벼랑 끝에 몰린 KT의 ‘승부수’다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지