뉴진스님 DJ 파티 열린 ‘나는 절로’…참가자 12명 짝 찾아

뉴진스님과 함께 한 '나는 절로, 극락파티'. 대한불교조계종 사회복지재단

불교계 미혼 남녀 만남 프로그램 ‘나는 절로’에서 참가자 30명 가운데 12명이 짝을 찾았다.

이번 행사에는 개그맨 윤성호가 ‘뉴진스님’으로 참여해 DJ 파티를 진행하는 등 이색적인 프로그램도 마련됐다.

대한불교조계종 사회복지재단에 따르면 지난 7일부터 8일까지 충남 공주에서 1박 2일간 열린 ‘나는 절로, 극락파티’에서 남녀 참가자 30명 중 12명이 짝을 맺었다.

‘나는 절로’는 미혼 남녀가 사찰에서 함께 시간을 보내며 자연스럽게 인연을 맺도록 조계종이 운영하는 템플스테이 프로그램이다. 저출생 문제에 대응하고 청년층의 만남 기회를 넓히기 위해 마련됐다.

이번 공주 편에는 뉴진스님으로 활동하는 개그맨 윤성호가 참여해 행사 분위기를 띄웠다. 참가자들은 뉴진스님의 DJ 파티를 비롯해 랜덤 데이트, 3대 3 대화, 1대 1 산책 데이트 등 다양한 프로그램에 참여하며 서로를 알아가는 시간을 가졌다.

재단 대표이사 도륜스님은 참가자들에게 “오늘 시작된 작은 인연이 서로에게 큰 기쁨이 되고 인생의 소중한 순간으로 기억되기를 바란다”며 격려의 말을 전했다.

다음 ‘나는 절로’는 오는 12월 5일부터 6일까지 경남 합천 해인사에서 열린다. 이번 행사는 30∼40대를 대상으로 한 특집 프로그램으로 진행될 예정이다.

공주 한국문화연수원에서 열린 '나는 절로, 극락파티' 단체사진. [대한불교조계종 사회복지재단

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