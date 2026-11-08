“민주당, 경선 여론조사 조작 사과해야”…조국혁신당 논평

조국혁신당 전주시지역위원회가 전북경찰청의 더불어민주당 당내 경선 여론조사 조작 사건 수사 결과와 관련해 민주당의 사과와 수사 당국의 배후 규명을 촉구했다. 주도자와 가담자 등 167명이 검찰에 넘겨진 만큼 단순 가담자 처벌에 그치지 말고 지시·개입한 배후와 최종 수혜자까지 밝혀야 한다고 주장했다.

황현선 최고위원(전주시지역위원장)은 지난 6일 논평을 내고 “임실·진안 지역 민주당 경선 여론조사 조작 혐의로 167명이 경찰에 송치됐다”며 “주도자 34명과 단순 가담자 133명, 진안군수 경선 후보자까지 포함된 조직적 범죄를 단순 일탈로 덮을 수 있느냐”고 비판했다.

앞서 전북경찰청은 지난 6·3 지방선거 민주당 당내 경선 과정에서 요금 청구지 등을 위장 이전하는 방식으로 여론조사를 조작한 혐의를 받는 167명을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 송치했다.

황 최고위원은 특히, 사건의 배후와 수혜자를 규명해야 한다고 강조했다. 그는 “이들이 누구를 위해 움직였고 누가 지시했으며, 누가 최종 이익을 얻었는지 그 몸통을 반드시 밝혀야 한다”며 “전북 3개 지역에서 추가 수사가 진행 중인 만큼 경찰은 공소시효인 12월 3일 전에 철저히 수사해야 한다”고 주장했다. 이어 “단순 가담자 송치로 수사를 마무리한다면 ‘꼬리 자르기 수사’라는 비판을 피할 수 없을 것”이라고 덧붙였다.

민주당의 경선 관리와 책임 문제도 제기했다. 황 최고위원은 민주당 경선이 사실상 당선으로 이어지는 호남의 정치 구조를 거론하며 “‘이기면 그만’이라는 패권적 풍토가 자리 잡았다”고 비판했다. 또 “여론조사가 민심을 확인하는 절차가 아닌 조직 동원 수단으로 전락했다”고 주장했다. 그러면서 “호남에서 민주당은 더 이상 개혁의 주체가 아니라 개혁의 대상”이라며 “전북도민과 국민 앞에 사과하고 엄정한 자체 쇄신책을 내놓을 것”을 요구했다.

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