제46회 가람시조문학상 본상 임성규·신인상 윤종영

가람 이병기(1891~1968) 선생의 문학 정신을 잇는 제46회 가람시조문학상 본상에 임성규 시인의 ‘마한의 울음’, 제18회 가람시조문학 신인상에 윤종영 시인의 ‘행복 레시피’가 각각 선정됐다.

8일 전북 익산시에 따르면 전날 여산면 가람문학관에서 시상식을 열고 두 수상자에게 상패와 상금을 수여했다. 상금은 본상 2000만원, 신인상 1000만원이다.

7일 전북 익산시 여산면 가람문학관에서 열린 '제46회 가람시조문학상' 수상자인 임성규(맨 왼쪽) 시인과 '제18회 가람시조문학' 신인상 수상자 윤종영(가운데) 시인기 최정호 익산시장과 상태를 들고 기념 촬영하고 있다. 익산시 제공

본상 수상자인 임 시인은 “이번 상을 현재에 안주하지 말고, 시조의 혁신에 힘써 문학의 지평을 넓히라는 당부로 받아들이겠다”며 “한국 시조의 발전을 위해 우직하게 걸어갈 것”이라고 소감을 밝혔다.

신인상 수상자인 윤 시인은 “가람 선생의 치열한 시조 혁신 정신을 가슴에 새기고 일상의 생생한 숨결을 담아내겠다”며 “낮은 자세로 독자들에게 진솔한 위로를 전하는 작가가 될 것”이라고 말했다.

가람시조문학상은 익산 출신 시조시인이자 국어학자인 가람 이병기 선생의 문학적 업적을 기리고 시조문학의 발전을 도모하기 위해 2000년부터 매년 시상하고 있다. 올해 공모에는 본상 부문 17명의 작품 21편, 신인상 부문 47명의 작품 235편이 출품돼 전국 시조인들이 경쟁을 벌였다.

이병기 선생은 일제강점기 시조의 현대화와 정형시 혁신을 이끌었으며, 우리 말과 글을 지키다 조선어학회 사건으로 옥고를 치른 독립 유공자다.

최정호 익산시장은 “시조를 계승하고 현대적으로 꽃피우는 두 수상자에게 축하를 전한다”며 “시민과 방문객이 일상에서 문학의 깊이를 누릴 수 있는 문화예술 도시를 만들어갈 계획”이라고 말했다.

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