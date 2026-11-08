‘선착순 100마리’… 영주서 실외 반려견 무료 예방접종·구충제 지원

야생동물과의 질병 전파 차단과 지역 사회 공존을 위해 국립공원야생생물보전원이 나선다. 보전원 중부보전센터는 오는 23일 경북 영주 주민의 실외 반려견을 대상으로 광견병 예방접종과 구충제를 무료로 지원한다고 8일 밝혔다.

광견병예방접종. 국립공원야생생물보전원 제공

영주시 단산면과 안정면, 순흥면 주민을 대상으로 한다. 실외에서 기르는 반려견은 야생동물과 접촉할 기회가 상대적으로 많아 광견병이나 개선충 같은 질병이 옮겨질 수 있어 예방이 중요하다.

반려견 예방접종은 23일 오전 10시부터 오후 5시까지 중부보전센터 여우탐방안내소 앞 접종부스에서 진행한다. 생후 3개월 이상 반려견에게 광견병 예방접종과 구충제 2종을 무료로 지원한다. 다만 배포 물량은 선착순 100마리분으로 조기 소진 시 조기 마감한다. 올해 이미 광견병 예방접종을 받은 반려견은 지원 대상에서 제외한다. 참여 주민에게는 질병 안내문과 반려견 간식을 제공하고 만족도 조사를 통해 주민 의견을 수렴해 내년 사업에 반영한다.

국립공원야생생물보전원은 2016년부터 여우복원사업 주민 지원의 일환으로 사업을 추진해 왔다. 지난해까지 총 다섯 차례에 걸쳐 300여가구가 참여했다. 세부적으로 광견병 예방접종 404마리, 구충제 511마리분이다.

배성근 중부보전센터장은 “반려견의 건강을 지키는 일은 우리 마을 야생동물을 함께 지키는 일”이라며 앞으로도 주민과 여우가 함께 살아가는 공존문화가 지역에 뿌리내리도록 노력하겠다”고 말했다.

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