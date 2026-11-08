좌주간부 관상동맥질환, 스텐트·우회술 10년 사망률 비슷

스텐트 시술(왼쪽)과 관상동맥우회술(오른쪽)을 표현한 이미지. 두 치료법은 좌주간부 관상동맥질환의 대표적인 치료법이다. 생성형 AI로 만든 이미지

심장에 혈액을 공급하는 관상동맥 중 주요 부위인 좌주간부 관상동맥질환 환자를 대상으로 스텐트 시술과 관상동맥우회술의 장기 치료 성적을 비교한 결과, 두 치료법의 10년 누적 사망률에 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다.

관상동맥우회술이 장기 생존에 유리하다는 일부 서구권 연구와 다른 결과로, 아시아 환자의 장기 치료 성적을 대규모로 분석했다는 점에서 의미가 있다는 게 연구진의 설명이다.

서울아산병원 심장내과 박덕우·박승정·강도윤·위성봉 교수팀은 아시아 5개국 46개 의료기관에서 좌주간부 관상동맥질환으로 치료받은 환자 5379명을 장기간 추적 관찰한 결과, 스텐트 시술과 관상동맥우회술의 10년 사망률이 비슷하게 나타났다고 밝혔다.

연구에는 2003년 1월부터 2024년 12월까지 한국과 인도, 일본, 인도네시아, 말레이시아 등 5개국 의료기관에서 치료받은 환자들이 포함됐다. 약물방출스텐트를 이용한 중재시술을 받은 환자는 3836명, 관상동맥우회술을 받은 환자는 1543명이었다.

좌주간부는 좌측 관상동맥이 두 갈래의 주요 혈관으로 나뉘기 전 시작하는 부위다. 심장근육의 넓은 영역에 혈액을 공급하기 때문에 이 부위가 좁아지거나 막히면 심근경색 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.

대표적인 치료법은 스텐트 시술과 관상동맥우회술이다. 스텐트 시술은 혈관을 통해 기구를 삽입한 뒤 좁아진 부위에 금속망 형태의 스텐트를 넣어 혈관을 넓히는 방법이다. 가슴을 열지 않고 시행할 수 있어 신체적 부담이 상대적으로 적고 회복이 빠르다는 장점이 있다.

관상동맥우회술은 환자의 가슴이나 다리 등에서 채취한 혈관을 이용해 좁아지거나 막힌 관상동맥을 우회하는 새로운 혈류 통로를 만드는 수술이다.

연구팀이 두 치료법의 장기 성적을 비교한 결과, 치료 후 10년까지의 누적 사망률은 스텐트 시술군 24.0%, 관상동맥우회술군 22.9%로 집계됐다. 두 집단 사이에 통계적으로 유의미한 차이는 없었다.

치료 시점별 사망률은 치료 후 1년 이내 스텐트 시술군 3.2%, 관상동맥우회술군 3.4%였다. 1~5년 사이에는 각각 9.2%, 8.4%였으며, 5~10년 사이에는 각각 14.3%, 12.5%로 나타났다.

합병증 발생 양상에서는 치료법에 따른 차이가 확인됐다. 시술 직후 발생하는 시술 관련 심근경색은 스텐트 시술군 1.8%, 관상동맥우회술군 0.4%였다. 이후 발생하는 자발성 심근경색도 각각 4.6%, 1.9%로 스텐트 시술군에서 더 높았다.

치료한 혈관 부위에 다시 시술이나 수술을 받는 표적혈관 재시술 및 수술 발생률도 스텐트 시술군이 11.8%로, 관상동맥우회술군의 4.6%보다 높았다.

반면 뇌졸중 발생률은 스텐트 시술군 3.0%, 관상동맥우회술군 6.2%로 나타나 관상동맥우회술군에서 더 높았다.

연구팀은 이번 결과가 좌주간부 관상동맥질환 환자의 치료법을 선택할 때 장기 사망률뿐 아니라 합병증 발생 양상도 함께 고려해야 한다는 점을 보여준다고 설명했다.

박승정 서울아산병원 심장내과 교수는 “좌주간부 스텐트 시술은 지난 30년간 대한민국이 전 세계적으로 선도해온 분야”라며 “이번 연구는 그동안 축적해 온 임상 경험과 연구 역량을 바탕으로 대한민국이 좌주간부 관상동맥질환의 치료 발전을 이끌고 있음을 다시 한번 보여주는 중요한 성과”라고 말했다.

이번 연구의 주책임자인 박덕우 교수는 “그동안 좌주간부 관상동맥질환에서 어떤 치료가 장기적으로 더 효과적인지를 두고 세계적으로 논의가 지속돼 왔다”며 “이번 대규모 국제 공동연구를 통해 두 치료법의 10년 사망률에 유의미한 차이가 없다는 점을 확인했다”고 말했다.

한편 이번 연구는 현지시간 3일 미국 샌디에이고에서 열린 심혈관 중재시술 국제학술대회 'TCT(Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) 2026'의 최신 주요 임상연구 세션에 선정돼 발표됐으며, 발표와 동시에 국제학술지 '란셋(The Lancet)'에 게재됐다.

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