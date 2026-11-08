北 김성남 방중 마무리…APEC 앞두고 북·중 고위급 소통 [북*마크]

북한 조선노동당 대표단을 이끌고 중국을 공식 방문한 김성남 당 국제비서가 닷새 간의 일정을 마치고 7일 귀국했다.

조선중앙통신은 8일 “김 비서를 단장으로 하는 대표단이 중국 공식 방문을 마치고 전날 귀국했다”며 “평양국제비행장에서 안현민 노동당 중앙위원회 부부장과 왕야쥔 주북 중국대사가 대표단을 맞이했다”고 보도했다. 앞서 베이징을 출발할 때는 류하이싱 중국공산당 대외연락부 부장과 리룡남 주중 북한대사가 대표단을 전송했다. 김 비서는 지난 3일 중국 공산당 중앙위원회 초청으로 중국을 방문했다.

북한 대표단을 이끌고 중국을 공식 방문하는 김성남(오른쪽) 북한 노동당 중앙위원회 비서 겸 정치국 위원이 지난 3일 평양국제공항을 떠나며 환송 나온 왕야쥔 북한 주재 중국 대사와 악수하고 있다. AP 뉴시스

당 국제비서는 당내 대외관계와 외교 업무를 총괄하는 핵심 직책이다. 당이 국가를 지도하는 북한의 당-국가체제 특성상 외무상보다 상위의 정책 결정 과정에 관여하며, 대외정책 전반에 미치는 영향력도 크다. 김 비서의 이번 방중은 지난 6월 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 평양 정상회담 이후 양국 간 합의 이행과 당 차원의 교류·협력 확대를 모색하는 행보로 풀이된다.

김 비서는 지난달 24일 김 위원장이 중국 랴오닝성 단둥을 방문할 때도 동행한 인물이다. 그는 이달 5일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을, 6일에는 당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기와 류 부장을 만나는 등 중국공산당 주요 고위급 인사들과 잇달아 회동하며 양국·양당 관계 심화·발전 의지를 확인했다. 특히 김 비서가 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 앞두고 왕 부장 등 중국 고위 인사들과 만난 만큼, 북·미 관계와 한반도 정세에 관한 의견 교환이 있었을 것이란 관측도 나온다.

통신은 이날 대표단이 방중 기간 중국공산당 중앙당교를 참관했다는 소식도 전했다. 중앙당교는 중국 공산당 고급 간부를 양성하는 교육 연수기관이자 싱크탱크로, 당 고위 지도자와 중견 간부들을 대상으로 당 이념과 정책, 통치 철학 등을 교육하는 곳이다. 통신은 “대표단은 이 밖에도 체류 기간 상하이 인민도시실천전시관과 상하이도시계획전시관, 산둥성 칭다오시의 하이얼그룹 생태체험센터 등 상하이와 칭다오의 여러 곳을 참관했다”고 설명했다.

김 비서의 방중과 맞물려 셰춘타오 부교장을 단장으로 하는 중국 중앙당교 대표단도 지난 2∼4일 북한을 방문한 뒤 귀국했다.

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