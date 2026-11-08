용산구, ‘보육인의 날’ 행사서 300여명 격려 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 보육교직원 300여명과 함께 ‘보육인의 날’을 열고 현장에서 헌신해 온 교직원들의 노고를 격려했다.

김경대 용산구청장(가운데)이 지난 6일 용산아트홀 소극장 가람에서 열린 ‘2026년 용산구 보육인의 날’ 행사에서 보육교직원과 기념사진을 촬영하고 있다. 용산구 제공

용산구는 용산아트홀 소극장 가람에서 ‘2026년 용산구 보육인의 날’ 행사를 개최했다고 8일 밝혔다. 지난 6일 열린 행사에는 지역 내 어린이집 원장과 교사 등 보육교직원들이 참석해 서로의 노고를 격려하고 보육 현장에서 쌓은 경험과 보람을 나눴다.

이번 행사는 ‘아이의 내일을 키우는 당신, 오늘은 당신이 주인공입니다’를 주제로 열렸다. 아이들의 건강한 성장과 안전한 보육환경을 위해 애써 온 교직원들에게 감사의 마음을 전하려는 취지다.

기념식에서는 보육사업 발전에 기여한 모범 보육교직원 32명에게 표창을 수여했다. 한 어린이집에서 10년 이상 근무한 장기근속 교직원 4명에게는 감사패를 전달했다.

개그우먼 김영희가 진행하는 ‘말자쇼’도 진행했다. 김영희는 ‘세대와 관계를 뛰어넘는 진정한 소통’을 주제로 특유의 재치 있는 입담과 진솔한 이야기를 전해 참석자들의 큰 웃음과 공감을 끌어냈다.

구는 현재 지역 내 어린이집 82곳의 운영을 지원하고 있다. 교사 대 아동 비율 개선 등 보육환경 개선 사업을 추진해 아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 성장할 수 있도록 주력하고 있다.

김경대 용산구청장은 “아이들의 하루를 따뜻하게 채워 주는 보육교직원 여러분의 정성과 헌신이 용산의 미래를 키우는 힘”이라며 “보육교직원이 자긍심을 갖고 아이들을 돌보며 아이들은 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 보육환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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