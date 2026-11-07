0% 혹은 5.3%의 절망적인 확률에 몰린 KT 이강철 감독 “1회에 분위기 넘겨줬다. 투수진 4사구 남발은 내 잘못” [대구 KS 4차전 패장]

이강철 KT 감독이 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기에 앞서 생각에 잠겨 있다. 뉴스1

[대구=남정훈 기자] 플레이오프 5차전까지 대혈투를 벌이고 올라온 삼성을 상대로 무난하게 한국시리즈 우승을 차지할 것이란 전망이 지배적이었던 KT가 4차전마저 내주며 벼랑 끝에 몰렸다. 이제 체력적 우위는 사라졌고, 한 번만 더 지면 끝이라는 압박감이 KT 선수단을 짓누를 게 분명하다. 이제 역대 딱 한 번 나온 1승3패 뒤 3연승을 노려야 하는 KT다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 4차전에서 5-10으로 패했다. 1차전에 8-7 신승을 거뒀으나 2,3,4차전을 거푸 내준 KT는 0% 혹은 5.3%의 확률에 몰렸다.

역대 한국시리즈에서 1패 후 3연승을 거둔 팀이 최종 우승을 차지한 건 100%(6/6)이다. 아울러 3승1패를 거둔 팀이 한국시리즈를 최종적으로 거머쥔 것도 94.7%에 달한다. 딱 한 차례 반례를 만들어낸 건 2013년의 삼성이었다. 2013 한국시리즈에서 두산에 1승3패로 밀리다 5,6,7차전을 내리 잡고 우승을 차지한 바 있다. KT는 이제 그 반례를 만들어낸 삼성을 상대로 자신들이 기적을 써내야 하는 입장에 놓였다.

경기 뒤 침울한 표정으로 인터뷰장에 들어선 KT 이강철 감독은 “1회초 출발이 좋았지만, 1회말에 6실점을 하면서 분위기를 내줬다. 구자욱에게 1사 2루에서 내준 볼넷은 대량실점 안하려고 피하다가 그런 것이라 더 아쉽다. 그리고 보이지 않은 실책성 플레이가 나와서 분위기를 넘겨준 것 같다”라고 총평했다. 이날 KT는 1회초에 이번 한국시리즈 들어 처음 선발 출장한 2번타자 좌익수 장진혁의 선제 솔로포로 기분 좋게 출발했지만, 1회에 로건이 흔들린 데다 1-3으로 뒤진 2사 만루에서 김도환의 평범한 우익수 뜬공을 우익수 안현민이 뒷걸음질치며 불안한 모습을 노출하며 낙구 지점을 놓쳐 떨어뜨리며 주자 세 명이 모두 홈을 밟았다. 1-3으로 끝날 이닝이 1-6까지 벌어졌고, 거기에서 이날 경기는 사실상 끝난 것이나 마찬가지였다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회초 kt 이강철 감독이 작전 지시를 하고 있다. 연합뉴스

이 감독은 “타선에서 잘 따라갈 수 있었는데 김상수와 허경민에게서 막히면서 경기를 내준 것 같다. 연습 때는 잘 쳤는데 결과적으로 그렇게 됐다”고 말했다. 1-7로 뒤진 5회 무사 만루 찬스에서 땅볼 타점과 밀어내기 볼넷으로 4-7까지 따라붙었으나 바뀐 투수 이재희를 상대로 믿었던 베테랑들인 김상수와 허경민이 각각 삼진과 2루 플라이로 물러난 부분을 지적한 것이다.

이날 KT 투수진은 역대 한국시리즈 최다인 12개의 4사구를 남발했다. 이 감독은 “우리 투수들이 시즌 때와 다르게 자신감이 많이 떨어졌다. 볼넷이 제일 적었던 게 우리 팀 투수진인데...다 제 잘못입니다”라고 투수진을 감쌌다.

8일 열리는 5차전 선발은 1차전 승리투수인 데이비스 대니엘이 나선다. 이 감독은 “어제에 이어 오늘도 사실 고영표를 대기시켰다. 다만 1회에 6점을 내주는 바람에 쓸 수 없었다. 5-7까지만 따라갔어도 고영표 카드를 쓰려 했는데, 그러지 못했다. 내일은 몸이 괜찮다면 고영표, 소형준 등 선발 요원들도 전부 대기시키겠다”라고 필승을 다짐했다.

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