‘티키타카’가 즐거운 대화의 비결?…잘 통하는 대화의 ‘핑크 노이즈’

대화할 때 서로 비슷한 주제를 얘기하다가 한쪽이 새로운 내용을 꺼내면 상대방이 이를 받아 다시 공통점을 찾아가는 '핑크 노이즈'(티키타카) 패턴이 강할수록 즐거움과 유대감이 크다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

처음 만난 사람과도 대화가 술술 이어지고 유독 즐겁게 느껴지는 데는 특별한 대화의 리듬이 작용한다는 연구 결과가 나왔다.

서로의 말에 반응하면서 새로운 생각을 보태고, 때로는 다른 주제로 나아갔다가 다시 공통의 관심사로 돌아오는 이른바 ‘핑크 노이즈’(티키타카) 패턴이 강할수록 대화의 즐거움과 상대방에 대한 유대감이 커지는 경향이 나타났다.

미국 다트머스대 에밀리 핀 교수팀은 7일 과학 저널 ‘사이언스 어드밴시스’(Science Advances)에 낯선 사람끼리 나눈 대화 1656건을 분석한 결과 이 같은 연관성을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 대화 참여자들이 얼마나 비슷한 언어를 사용하는지뿐 아니라 대화가 진행되는 동안 서로의 생각이 어떻게 가까워지고 멀어지는지를 분석했다.

그 결과 핑크 노이즈 패턴이 강한 대화일수록 참여자들이 대화를 더 즐겁게 느끼고, 상대방과 더 많은 이야기를 나눴다고 평가하는 경향이 나타났다.

핑크 노이즈는 주파수가 낮을수록 신호의 파워가 커지는 특성을 가리키는 물리학 용어다. 연구팀은 이를 대화에 적용해 두 사람이 비슷한 주제를 이어가다가 한 사람이 새로운 생각을 제시하면 의미적 거리가 벌어지고, 상대방이 그 생각을 받아 자신의 의견을 보태면서 다시 가까워지는 흐름으로 설명했다.

이는 상대방의 말에 호응하면서도 같은 이야기만 반복하지 않고 새로운 주제로 자연스럽게 확장하는 대화 방식이다. 대화가 무작위로 흘러가지 않으면서도 한 가지 생각에 고정되지 않는 중간 형태라고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 낯선 사람끼리 나눈 대화 1656건을 분석했다. 대화는 평균 34분가량 이어졌으며 한 건당 발화 횟수는 평균 320회였다. 연구팀은 대화 내용을 발언 단위로 나눈 뒤 각 발언의 의미를 수치화하고, 앞뒤 발언 사이의 의미적 거리가 대화 과정에서 어떻게 변하는지 추적해 핑크 노이즈의 강도를 측정했다.

분석 결과 전체 대화의 94%에서 핑크 노이즈 특성이 나타났다. 대화가 끝난 뒤 진행한 설문에서는 핑크 노이즈가 강한 대화일수록 참가자들이 대화를 더 즐겁게 느끼고, 더 오래 이어가고 싶어 하는 경향이 확인됐다. 상대방과 더 많은 이야기를 주고받았다고 평가하는 경향도 나타났다.

이러한 연관성은 다른 유형의 대화에서도 관찰됐다. 친구 사이의 대화 97건을 분석한 결과에서도 핑크 노이즈는 대화의 즐거움과 관련이 있었다. 짧은 만남을 통해 연인을 찾는 스피드 데이트 대화 31쌍을 분석했을 때는 다시 만나고 싶다고 답한 쌍에서 핑크 노이즈가 더 강하게 나타났다.

진행자 두 명이 자유롭게 대화하는 팟캐스트 25개를 분석한 결과에서도 같은 진행자 사이의 대화에서 회차가 거듭될수록 핑크 노이즈가 증가하는 경향이 확인됐다.

인공지능(AI) 대화에서도 비슷한 패턴이 나타났다. 연구팀은 AI 모델인 클로드(Claude Sonnet 3.7)에 즐거운 대화와 즐겁지 않은 대화를 각각 50개씩 생성하도록 한 뒤 이를 분석했다. 그 결과 즐거운 대화에서 핑크 노이즈가 더 강하게 나타났다.

연구팀은 AI가 학습 과정에서 접한 방대한 인간 작성 텍스트를 통해 사람들이 즐겁게 느끼는 대화의 특성을 반영했을 가능성이 있다고 설명했다.

다만 이번 연구는 기존 대화 자료를 분석한 관찰 연구로, 핑크 노이즈가 대화를 즐겁게 만드는 직접적인 원인이라는 점을 입증한 것은 아니다.

연구팀은 대화를 개별 발언의 합이 아니라 두 사람이 함께 만들어가는 상호작용 과정으로 분석했다는 데 의미가 있다고 밝혔다.

이어 어떤 대화 방식이 핑크 노이즈 패턴을 형성하는지, 이를 의도적으로 촉진할 수 있는지 등을 후속 연구를 통해 확인할 필요가 있다고 덧붙였다.

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