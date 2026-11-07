팔 올릴 때 ‘찌릿’, 돌릴 때 ‘딱딱’…어깨 통증에도 ‘아픈 각도’ 있다

어깨에서 ‘딱딱’ 소리가 나고 특정 각도에서 통증이 반복되거나 팔을 들어 올리는 힘이 약해진다면 ‘어깨충돌증후군’을 의심하고 회전근개 손상 여부를 확인해야 한다. 게티이미지뱅크

팔을 들어 올릴 때 특정 구간에서 통증이 나타나거나 어깨를 돌릴 때마다 ‘딱딱’ 소리가 난다면 어깨충돌증후군을 의심해볼 수 있다.

증상과 함께 통증이 반복된다면 회전근개 손상이나 주변 조직의 염증 여부를 확인할 필요가 있다.

◆ 팔 올릴 때 60~120도에서 통증…어깨충돌증후군 의심

7일 의료계에 따르면 어깨충돌증후군은 어깨뼈와 회전근개 힘줄 등 주변 조직이 서로 부딪히거나 압박을 받으면서 통증이 발생하는 질환이다.

어깨는 우리 몸에서 움직임의 범위가 가장 넓은 관절인 만큼 구조도 복잡하다. 어깨를 감싸며 팔을 움직이고 관절을 안정적으로 잡아주는 네 개의 근육과 힘줄을 ‘회전근개’라고 한다.

회전근개 힘줄의 일부는 팔을 들어 올릴 때 어깨뼈 아래의 좁은 공간에서 움직인다. 이 과정에서 힘줄이나 주변 조직이 어깨뼈에 부딪히거나 압박을 받으면 통증이 발생할 수 있다. 어깨뼈와 힘줄이 서로 충돌하면서 통증을 일으킨다는 의미에서 어깨충돌증후군이라고 부른다.

특징적인 증상은 통증이 나타나는 각도다. 팔을 옆으로 들어 올릴 때 약 60~120도 구간에서 통증이 두드러질 수 있으며, 어깨 높이 부근에서 통증이 심해졌다가 팔을 더 올리면 오히려 줄어들기도 한다. 팔을 돌릴 때 ‘딱딱’ 소리가 나거나 무언가 걸리는 듯한 느낌이 동반되기도 한다.

어깨충돌증후군은 어깨뼈와 회전근개 힘줄 등 주변 조직이 서로 부딪히거나 압박을 받으면서 통증이 발생하는 질환이다. 게티이미지뱅크

◆ 오십견·회전근개파열과 구별해야…관절 운동 범위·근력 확인

중장년층에서는 어깨충돌증후군을 오십견이나 회전근개파열로 오인하기도 한다. 하지만 질환에 따라 통증 양상과 어깨 움직임에 차이가 있다.

오십견은 관절을 둘러싼 조직이 굳어 스스로 팔을 들어 올리기 어려울 뿐 아니라 다른 사람이 팔을 움직여줘도 운동 범위가 제한되는 경우가 많다. 반면 어깨충돌증후군은 특정 각도에서 통증이 두드러지지만 관절의 움직임은 비교적 유지될 수 있다.

회전근개파열은 어깨를 움직이는 힘줄이 여러 가지 원인으로 찢어진 상태다. 통증과 함께 팔을 들어 올리는 힘이 약해지는 증상이 나타날 수 있다.

어깨충돌증후군과 회전근개파열은 함께 발생할 수도 있어 통증이 나타나는 각도뿐 아니라 관절의 운동 범위와 근력, 힘줄 손상 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다.

어깨충돌증후군은 통증의 강도뿐 아니라 통증이 나타나는 각도와 관절의 움직임, 근력 변화를 함께 살펴야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 대부분 비수술적 치료부터…손상 정도에 맞는 재활 중요

치료는 손상 정도와 통증의 원인에 따라 달라지지만 대부분 비수술적 치료부터 고려한다. 통증을 유발하는 동작을 조절하고 약물치료와 운동치료 등을 통해 염증과 통증을 완화하며 어깨 기능을 회복하는 방식이다. 필요에 따라 주사치료를 병행할 수 있다.

회전근개 손상이 심하거나 적절한 보존적 치료에도 증상이 지속되면 수술적 치료를 검토할 수 있다. 회전근개파열로 봉합이 필요한 경우에는 관절내시경을 이용해 찢어진 힘줄을 뼈에 다시 고정하는 회전근개봉합술을 시행할 수 있다.

연세스타병원 민슬기 원장(정형외과 전문의)은 “어깨에서 소리가 난다는 이유만으로 질환을 의심할 필요는 없지만, 특정 각도에서 통증이 반복되거나 팔을 들어 올리는 힘이 약해진다면 회전근개 손상 여부를 확인해야 한다”며 “특히 야간 통증으로 수면에 지장을 받거나 일상적인 동작이 어려워진다면 단순한 근육통으로 넘기지 않는 것이 좋다”고 설명했다.

이어 “어깨충돌증후군은 통증의 강도뿐 아니라 통증이 나타나는 각도와 관절의 움직임, 근력 변화를 함께 살펴야 한다”며 “정확한 원인을 파악하고 손상 정도에 맞는 치료와 재활을 시행하는 것이 어깨 기능을 회복하는 데 중요하다”고 조언했다.

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