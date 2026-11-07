애플, 아이폰 키보드에 ‘금칙어 목록’…‘극우·빨갱이’도 추천 제한

애플 로고. 사진=로이터연합뉴스

애플이 아이폰 운영체제(OS) 내부에 특정 단어를 자동완성 추천에서 제외하는 목록을 보관하고 있는 것으로 나타났다.

욕설과 성적 표현뿐 아니라 정치적으로 민감한 단어도 포함됐으며, 한국어에서는 ‘극우’, ‘빨갱이’, ‘민주화’ 등의 표현도 발견됐다.

보안 연구원 데릭 코프먼은 6일(현지시간) 개인 웹사이트를 통해 애플이 이 같은 단어 목록 수십만 건을 OS 내부에 보관하고 있다는 사실을 발견했다고 밝혔다.

이 목록에 포함된 단어를 이용자가 직접 입력하는 것은 가능하다. 다만 키보드의 자동완성 기능이 해당 단어를 추천하지 않도록 설정돼 있다.

입력 자체를 차단하는 금칙어 목록이라기보다 추천 대상에서 제외하는 제한어 목록에 가깝다.

화면상의 자판을 누르는 대신 손가락을 떼지 않고 글자 위를 이어 그리듯 입력하는 스와이프 방식에서도 해당 단어들이 제대로 입력되지 않는 현상이 확인됐다.

목록에는 욕설과 성적 표현, 인종차별적 표현 외에도 정치적 논쟁과 관련된 단어들이 다수 포함됐다.

영어 표현으로는 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판하는 ‘독재자 트럼프’(dictator Trump)와 조 바이든 전 대통령을 조롱하는 ‘잠꾸러기 조’(sleepy Joe) 등이 발견됐다. ‘티베트 독립’(Tibetan independence)과 ‘통일 아일랜드’(United Ireland) 등 정치적·지역적 쟁점과 관련된 표현도 포함됐다.

한국어 목록에는 지역감정이나 성별 갈등을 자극하는 표현과 함께 ‘극우’, ‘빨갱이’, ‘민주화’, ‘가카’, ‘히로뽕’ 등이 올랐다. 중국어에서는 1989년 천안문 사건을 가리키는 ‘류쓰’(六四), 대만 독립을 뜻하는 ‘타이두’(臺獨), 시진핑 중국 국가주석의 별명인 ‘시다다’(習大大) 등이 제한 대상에 포함됐다.

코프먼 연구원은 애플의 조치를 ‘아주 가벼운 형태의 검열’이라고 평가했다. 음란하거나 공격적인 문구가 실수로 전송되는 것을 막으려는 취지는 이해할 수 있지만, 어떤 단어를 제한하는지 기준이 일관되지 않는다는 지적이다. 그는 한자를 제외하더라도 추천 배제 목록에 포함된 표현이 10만 건에 달할 것으로 추산했다.

디지털 시민권단체 전자프런티어재단(EFF)의 데이비드 그린 수석 고문도 특정 단어의 추천을 제한하는 방식이 원치 않거나 선동적인 표현의 노출을 억제하는 데 유용할 수 있다고 평가했다. 그러면서도 이 같은 목록의 존재 자체는 ‘다소 소름 끼치는 일’이라고 지적했다.

애플은 이메일 성명을 통해 이용자가 특정 단어나 문구를 직접 입력할 수 있으며 자동완성 추천을 무시할 수도 있다고 밝혔다.

이어 아이폰 키보드는 부적절하거나 공격적일 수 있는 제안을 피하도록 설정돼 있다고 설명했다.

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