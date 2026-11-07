2500원짜리 빵 뜯어 33만원 벌었다…한 달 만에 200만개 팔린 ‘대박템’

편의점 CU가 걸그룹 리센느와 협업해 내놓은 빵이 출시 한 달 만에 200만개 넘게 팔렸다.

걸그룹 리센느 멤버들이 편의점 CU와 협업한 상품을 들고 포즈를 취하고 있다. CU의 리센느 협업 빵 5종은 출시 약 한 달 만에 누적 판매량 200만개를 돌파했다. BGF리테일 제공

CU가 자체 기획한 빵 중 가장 빠른 판매 속도다. 빵에 들어 있는 포토카드는 중고거래 시장에서 한 세트에 33만원에 판매됐다.

7일 유통업계에 따르면 CU가 지난 9월 17일부터 순차적으로 출시한 ‘BAKE405 리센느 빵’ 5종의 누적 판매량이 약 한 달 만에 200만개를 넘었다. 멤버별 취향을 반영한 빵에 한정판 포토카드를 넣은 상품이다.

협업 빵은 ‘원이의 옥수수 크림빵’, ‘제나의 딸기잼 샌드’, ‘메이의 시나몬롤’, ‘미나미의 메론빵’, ‘리브의 초코호떡’ 5종이다. 가격은 각각 2500원이다.

출시 초기에는 리센느 멤버 사진이 담긴 투명 포토카드 27종 중 1종을 무작위로 넣었다. CU는 지난달 26일부터 포토카드를 새 디자인 28종으로 바꿨다.

포장을 뜯기 전에는 어떤 멤버의 카드가 들어 있는지 알 수 없어, 원하는 카드를 얻으려면 같은 빵을 여러 번 사야 할 수 있다.

CU는 협업 상품을 도시락으로 넓혔다. 원이가 즐겨 먹는 음식을 반영한 ‘덕연이 딸 김치 제육’과 ‘덕연이 딸 간장 찜닭’이다. 가격은 각각 5900원이고, 원이의 포토카드 15종 중 1종이 무작위로 들어간다.

김치 제육 도시락은 10일, 간장 찜닭 도시락은 17일부터 전국 CU 점포에서 판매한다. CU는 자체 앱 포켓CU에서 예약 판매도 진행했다.

빵에 들어 있는 포토카드는 중고거래 시장에서 별도 상품으로 거래된다. 일부 카드는 빵 가격보다 훨씬 비싸게 팔렸다.

번개장터 집계를 보면, 지난 10월 1일부터 11월 5일까지 리센느 관련 전체 거래액의 약 12%가 CU 협업 상품에서 나왔다.

거래액 상위 10건은 모두 포토카드 세트였고, 최고 거래액은 33만원이다. 낱장은 1차 포토카드가 최고 7만4000원, 2차 포토카드가 5만3000원에 팔린 사례가 확인됐다. 7만4000원은 빵 가격의 약 30배다.

편의점업계가 상품에 수집품을 붙이는 이유는 재구매와 방문 수요 때문이다. 소비자가 원하는 카드를 얻지 못하면 같은 상품을 다시 살 수 있고, 특정 상품을 찾으러 점포를 찾는 사람도 늘 수 있다.

리센느 협업 상품은 CU를 운영하는 BGF리테일의 실적 발표에서도 언급됐다. BGF리테일의 올해 3분기 연결 기준 매출은 2조5152억원으로 지난해 같은 기간보다 2.1% 늘었다. 영업이익은 1008억원으로 3.2% 증가했다.

회사는 외국인 고객 매출 증가와 가공식품 판매 증가를 실적 개선 요인으로 꼽았다. 3분기 외국인 매출은 전년 동기 대비 66.8% 늘었다. 가공식품이 전체 매출에서 차지하는 비중은 45.9%로 0.7%포인트 높아졌고, 담배 비중은 35.9%로 0.4%포인트 낮아졌다.

BGF리테일은 “리센느를 비롯한 인기 지식재산권(IP) 협업 상품의 판매가 좋았다”고 설명했다. CU는 앞으로 연예인과 캐릭터 등 인기 IP 협업을 다른 품목으로 확대할 계획이다.

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