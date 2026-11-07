가을밤 ‘홈술’도 취향 따라…위스키 1700병 한정판부터 막걸리·와인까지

주류업계가 가을철 집에서 술을 즐기는 소비자와 연말 선물 수요를 겨냥해 한정판과 유통채널 전용 상품을 잇달아 내놓고 있다.

페르노리카 코리아 제공

위스키는 숙성 방식과 한정 수량을 앞세워 애호가를 공략하고, 와인과 막걸리는 대형마트 독점 판매나 식품 브랜드 협업으로 소비자와의 접점을 넓히는 모습이다.

7일 업계에 따르면 페르노리카 코리아와 캄파리코리아, 한국브라운포맨 등 주요 주류업체들이 최근 프리미엄 위스키 신제품을 선보였다. 이마트와 롯데마트, 이마트24 등 유통업체도 자체 판매 상품과 한정판을 확보하며 주류 판매 경쟁에 나섰다.

페르노리카 코리아는 싱글몰트 스카치위스키 브랜드 더 글렌리벳의 한정판 '더 글렌리벳 12년 프로방스 에디션'을 출시했다. 세계 각지의 문화와 풍미를 싱글몰트로 재해석하는 '비욘드 스페이사이드' 시리즈의 신제품이다.

더 글렌리벳 제품 가운데 처음으로 일부 원액을 프랑스 화이트 와인 캐스크에서 마무리 숙성한 것이 특징이다. 시트러스와 꽃 향에 백도, 천도복숭아, 배를 연상시키는 과일 풍미를 더했다. 호텔과 몰트바, 백화점, 대형마트, 편의점 등에서 판매한다.

캄파리코리아는 스코틀랜드 아일라섬의 싱글몰트 위스키 '부나하벤 안 쿠안 가르브 No.1'을 국내 한정 출시했다. 15년 숙성 원액을 포르투갈산 화이트 포트 캐스크에서 약 12개월간 추가 숙성한 제품이다.

알코올 도수는 51.6%다. 복숭아와 살구의 과일 향에 꿀과 아몬드의 단맛을 더했다는 게 회사 측 설명이다. 이마트 주류 픽업 서비스 '와인그랩'에서 독점 판매한다. 지난 4월 국내에 선보인 '부나하벤 21년 캐스크 스트랭스'는 판매 시작 1시간 만에 준비 물량이 소진된 바 있다.

한국브라운포맨은 '잭 다니엘스 싱글 배럴 배럴 스트렝스 퍼스널 컬렉션'을 이마트 단독으로 출시했다. 약 2200병 한정으로, 단일 오크통에서 숙성한 원액을 별도로 희석하지 않고 병입했다.

알코올 도수는 62.5%다. 제품에는 백두산 호랑이를 새긴 이마트 전용 기념 메달을 함께 구성해 수집 수요까지 겨냥했다.

유통업계도 한정판 위스키 확보에 힘을 쏟고 있다.

이마트24는 지난달 16일 국내 싱글몰트 위스키 브랜드 김창수 위스키의 '김포 2026 에디션'을 1700병 한정 출시했다.

아몬티아도, 올로로소, 모스카텔, 페드로 히메네스 등 네 종류의 셰리 캐스크를 활용한 제품이다. 원액 그대로 병입하는 캐스크 스트렝스 방식을 적용했으며 알코올 도수는 52.2%, 가격은 22만8800원이다.

이마트24가 지난 6월 판매한 김창수 위스키 '셀레스티얼 시리즈 달' 에디션은 판매 시작 2분도 지나지 않아 준비한 물량이 모두 소진됐다.

롯데마트도 김창수 위스키의 가을 한정판 '마리골드 52.2도'를 지난달 29일 단독 출시했다. 판매 물량은 268병이며, 700㎖ 기준 가격은 23만5000원이다.

신세계그룹은 이달 8일까지 진행하는 '쓱데이' 행사에서 이마트 단독 한정판 '글렌알라키 16년 코리아 익스클루시브 리미티드 에디션'을 19만원대에 선보였다. 이마트24 역시 '김창수 위스키 셀레스티얼 목성' 에디션을 23만원에 판매하며 한정판 경쟁에 가세했다.

위스키 외 주종에서는 유통채널과 협업 상품을 활용한 판매 전략이 눈에 띈다.

나라셀라는 칠레 와이너리 몬테스의 이마트 전용 와인 '몬테스 알파 아우룸 카버네 소비뇽'을 출시했다.

칠레 아팔타 지역의 단일 포도밭에서 수확한 포도를 사용해 프렌치 오크에서 12개월 숙성했다. 잘 익은 검은 과실 향과 부드러운 탄닌을 강조한 제품으로 전국 이마트에서 단독 판매한다.

배상면주가는 농심과 손잡고 막걸리 '원별'과 스낵 '너구링'을 묶은 한정 기획 세트를 선보였다.

원별은 알코올 도수 4.5%의 저도주로 탄산감을 강조한 막걸리다. 너구링은 농심의 양파링에 너구리 라면의 매콤한 해산물 풍미를 접목한 과자다. 술과 안주를 함께 구성해 가벼운 홈술을 즐기는 젊은 소비자를 공략한다.

협업 제품은 홈술닷컴과 11번가에서 판매하며, 출시 당시 할인과 스낵 증정 행사도 마련했다.

과거 인기 주류를 다시 선보이는 사례도 있다. 롯데칠성음료는 11년 만에 재출시한 '캪틴큐'의 한정판 패키지 1만2000세트가 공장 출고 기준 하루 만에 모두 소진됐다고 밝혔다.

회사는 지난달 29일 후속 상품인 '고장 난 캪틴큐 타임머신' 패키지도 한정 수량으로 출시했다. 과거 브랜드에 대한 향수를 상품 기획에 활용한 사례다. 다만 초기 물량 소진이 장기적인 판매 증가로 이어질지는 지켜봐야 한다.

제품 판매뿐 아니라 주류를 직접 살펴보고 체험할 수 있는 공간도 확대되고 있다.

아영FBC는 서울 동대문구 롯데몰 벨리타운 청량리에 종합주류 매장 '리커라커'를 열었다. 와인과 위스키, 맥주, 전통주, 사케 등 약 1000종을 취급한다.

경탁주와 기원 위스키 등 국내 주류도 갖췄다. '나만의 와인 꾸미기'와 포토존 등 체험 콘텐츠를 도입해 구매 과정 자체에 재미를 더했다.

이마트도 지난달 현대카드와 협업해 '와인그랩 페스타'를 개최했다. 행사에서는 와인과 위스키 30여종을 시음하고 와인그랩으로 주문한 뒤 점포에서 수령할 수 있도록 했다.

주류업계의 최근 상품 전략은 크게 두 갈래로 나뉜다. 위스키는 숙성 방식과 한정 수량을 내세워 애호가와 수집 수요를 공략하고, 막걸리와 와인은 협업 상품이나 유통채널 전용 제품으로 일상적인 구매 기회를 늘리는 방식이다.

소비자 입장에서는 선택 폭이 넓어졌지만 한정판이라는 이유만으로 구매를 서두를 필요는 없다. 특히 위스키는 알코올 도수가 50~60%를 넘는 제품도 있어 가격과 용량뿐 아니라 도수, 숙성 방식, 구매 목적을 함께 따져볼 필요가 있다.

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