맥주도 취향 따라 고른다…성분·도수·풍미로 넓어지는 주류시장

맥주에 들어 있는 퓨린을 90% 줄이고, 설탕과 감미료를 뺀 과일탄산주를 내놓는다. 알코올과 열량을 모두 없앤 맥주 대체 음료도 등장했다. 반대로 10년 숙성한 복분자 원액을 넣어 풍미를 강조한 제품도 있다.

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7일 주류업계에 따르면 신제품 경쟁이 달라지고 있다. 대중적인 맛과 가격에 집중하던 방식에서 벗어나 당질·퓨린·알코올 함량을 낮추거나 과일 원료와 숙성 방식으로 맛을 차별화하는 움직임이 뚜렷하다.

업체별 전략은 크게 두 갈래다. 음주 부담과 관련해 소비자가 신경 쓰는 성분을 줄이는 '덜어내기'와 새로운 원료·풍미를 강조하는 '더하기'다. 두 전략을 함께 적용한 제품도 나오고 있다.

성분 저감 경쟁은 맥주 시장에서 두드러진다.

삿포로맥주의 '삿포로 생맥주 70'은 당질과 퓨린 함량을 각각 70% 낮춘 제품이다. 지난해 6월 국내 출시된 500㎖ 캔 맥주로, 기존 맥주의 풍미를 유지하면서 특정 성분을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

삿포로의 국내 공식 수입사 엠즈베버리지에 따르면, 이 제품은 글로벌 시장조사업체 NIQ코리아의 올해 5월까지 판매량 자료를 기준으로 출시 이후 1년간 국내 수입 라이트 맥주 시장에서 점유율 1위를 기록했다. 올해 5월 판매량도 전월보다 80% 이상 증가했다.

롯데칠성음료는 지난달 6일 '클라우드 퓨린 컷다운'을 출시하며 성분 저감 경쟁에 뛰어들었다.

이 제품은 활성탄을 활용한 자체 제조 공정인 '포세이돈 시스템'으로 퓨린을 제거했다. 회사 측에 따르면 퓨린 함량은 100㎖당 0.5㎎ 미만으로, 동종 주류 제품보다 약 90% 낮다.

당류를 없앤 제로슈거 제품으로 알코올 도수는 4도다. 열량도 100㎖당 29㎉로 동종 제품 대비 25% 낮췄다.

맥주를 선택할 때 맛과 가격뿐 아니라 당질·퓨린·열량까지 비교하는 소비자를 겨냥한 것이다.

다만 성분을 줄였다고 건강에 안전한 술이 되는 것은 아니다. 퓨린은 체내에서 요산으로 전환되지만, 알코올 자체도 요산 배출을 방해할 수 있다. 퓨린을 낮춘 맥주라도 통풍 위험이 없어지는 것은 아니다.

오비맥주는 알코올을 없앤 제품으로 선택지를 넓히고 있다.

지난해 8월 출시한 '카스 올제로'는 알코올·당류·열량·글루텐을 모두 없앤 무알코올 음료다. 알코올 함량 0.00%, 당류 0g, 열량 0㎉를 내세웠다.

올해 3월에는 온라인 중심이던 판매망을 전국 주요 대형마트와 편의점으로 확대했다. 기존 330㎖ 제품 외에 350㎖와 500㎖ 캔도 추가했다.

지난 7월에는 '카스 레몬 스퀴즈 제로'를 재단장했다. 이탈리아산 레몬 과즙을 사용한 제품으로, 알코올 제거 공법을 개선해 알코올 함량을 0.00%로 낮추면서 라거 특유의 풍미와 레몬 맛을 살렸다는 설명이다.

카스 올제로가 알코올과 당류·열량을 모두 피하려는 소비자를 겨냥한다면, 카스 레몬 스퀴즈 제로는 술을 마시지 않으면서도 맥주 특유의 청량감과 과일 풍미를 원하는 수요에 대응하는 제품이다.

오비맥주에 따르면 올해 5월 기준 국내 논알코올 맥주 시장에서 제조사별 판매액 점유율은 43.5%로 1위를 기록했다. 무알코올 제품이 맥주업계의 주요 경쟁 분야로 자리 잡고 있다는 점을 보여준다.

맛을 강조하는 제품에서는 과일 원료를 활용한 경쟁이 이어지고 있다.

롯데칠성음료가 지난달 출시한 '순하리 청레몬진 무가당'은 제주 한림에서 재배한 국산 레몬 품종 '제라몬'을 사용했다. 통과일을 동결 침출하는 공법으로 과일의 향과 맛을 살리면서 설탕과 감미료를 넣지 않았다. 알코올 도수는 4.5도이며 500㎖ 캔으로 판매된다.

과일 풍미를 살리는 동시에 단맛을 내는 첨가물은 줄인 제품이다. 성분을 덜어내는 전략과 맛을 더하는 전략이 결합한 사례다.

판매 실적에서도 과일탄산주의 성장세가 나타난다.

롯데칠성음료에 따르면 '순하리진' 브랜드의 올해 상반기 매출은 약 170억원이다. 지난해 연간 매출 162억원을 반년 만에 넘어섰다. 2021년 5월 출시 이후 연평균 성장률은 34%로 집계됐다.

롯데칠성음료는 기존 레몬진·자몽진에 유자진·상그리아진을 추가하고, 일부 제품을 병 형태로도 출시했다. 과일 종류뿐 아니라 용량과 판매 채널까지 넓히는 방식이다.

성분을 줄이거나 알코올을 없애는 흐름과 달리, 원료의 숙성과 높은 도수로 맛을 차별화하는 제품도 등장하고 있다.

하이트진로는 지난달 19일 '진로 복분자'를 한정 출시했다. 회사 측에 따르면 국내에서 처음으로 10년 숙성한 복분자 원액을 사용한 제품이다.

장기간 숙성한 원액으로 복분자 특유의 떫은맛과 산미를 살리고, 일반 복분자주와 구별되는 버건디색을 구현했다. 설탕을 첨가하지 않은 제로슈거 제품으로, 알코올 도수는 12도다.

복분자주에 소주와 사이다를 섞어 마시는 이른바 '복소사' 소비 문화도 겨냥했다. 하이트진로는 이달부터 소주·사이다 등을 함께 구성한 전용 키트를 대형마트와 편의점에 선보일 계획이다.

오비맥주도 과일 향을 살린 고도수 제품을 내놨다. 지난해 6월 출시한 '카스 레몬 스퀴즈 7.0'은 기존 제품의 알코올 도수 4.5도를 7도로 높인 제품이다. 이탈리아산 레몬 과즙을 활용해 기존 제품의 상큼한 맛을 유지하면서 알코올 도수 선택 폭을 넓혔다.

같은 레몬맥주 브랜드 안에서도 알코올을 없앤 제품과 도수를 높인 제품을 각각 선보인 셈이다. 소비자의 음주 목적과 선호하는 맛에 따라 제품을 구분하는 전략이다.

주류업계의 변화는 소비자가 술을 고르는 기준이 세분화되고 있다는 데서 출발한다. 당질과 퓨린 함량을 따지는 소비자가 있는 반면, 알코올 없이 맥주 맛을 즐기거나 과일 향과 숙성 원액의 풍미를 찾는 소비자도 있다.

업체들은 이런 차이에 맞춰 제품군을 확대하고 있다. 다만 저당·저퓨린·제로슈거 표시가 곧 건강상 이점을 보장하는 것은 아니다. 알코올이 들어 있는 제품이라면 당류나 퓨린 함량과 별개로 음주 자체의 건강 위험을 고려해야 한다.

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