신라호텔 최대 28%·조선호텔 최대 77% 할인…호텔가 연말 특가 경쟁

호텔업계가 연말 쇼핑 시즌을 맞아 객실 할인 경쟁에 나섰다. 신라호텔앤리조트는 내년 상반기 객실을 최대 28% 할인 판매하고, 조선호텔앤리조트는 객실과 외식 등 500여종의 상품을 특가로 선보인다. 현대카드도 전국 특급호텔 35곳과 손잡고 40% 이상 할인 혜택을 제공한다.

호텔신라 제공

7일 업계에 따르면 블랙프라이데이와 대형 쇼핑 행사를 활용한 숙박·여행 상품 할인 행사가 잇따르고 있다. 신라호텔이 내년 여행 수요를 겨냥한 반면 조선호텔과 현대카드는 이달 숙박 상품을 중심으로 할인 혜택을 마련했다.

신라호텔앤리조트는 6일부터 19일까지 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 블랙프라이데이 프로모션을 진행한다. 신라리워즈 회원은 행사 기간 2027년 상반기 객실을 최대 28% 할인된 가격으로 예약할 수 있다.

올해 처음 선보이는 행사에는 서울신라호텔과 제주신라호텔, 신라모노그램 강릉·하노이 웨스트레이크·다낭, 신라스테이 전 호텔(옌청 제외)이 참여한다.

예약 고객을 대상으로 경품 행사도 진행한다. 추첨을 통해 20명에게 예약 시 결제한 객실 요금 전액을 신라리워즈 포인트로 돌려준다. 10명에게는 서울신라호텔 뷔페 레스토랑 '더 파크뷰' 2인 식사권, 5명에게는 더신라숍의 신라 이불 세트를 제공한다.

장기 투숙 고객을 위한 혜택도 마련했다. 블랙프라이데이 패키지로 4박 이상 투숙하면 내년 7월부터 12월까지 신라리워즈 골드 등급을 체험할 수 있다.

골드 등급은 객실 이용 금액의 4%, 식음 이용 금액의 1.5%를 포인트로 적립할 수 있다. 식음업장 5% 할인과 객실 업그레이드 쿠폰도 제공된다.

국내 신라모노그램과 신라스테이를 공식 홈페이지 또는 앱에서 처음 예약하는 고객에게는 패키지 결제에 사용할 수 있는 1만 포인트 쿠폰도 지급한다.

조선호텔앤리조트는 신세계그룹의 '2026 대한민국 쓱데이'에 맞춰 이달 8일까지 객실과 레스토랑, 웨딩, 레저, 리테일 등 500여종의 상품을 할인 판매한다.

객실 상품에는 조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울, 그랜드 조선 부산·제주 등 9개 호텔이 참여한다.

대표 상품인 포포인츠 조선 명동 슈페리어 객실은 정상가 대비 77% 할인된 16만원대에 판매한다. 그랜드 조선 부산 디럭스 시티뷰 킹 객실은 69% 할인된 22만원대에 예약할 수 있다.

조식 포함 상품도 마련했다. 레스케이프의 시크레 객실과 2인 조식, 미니바 이용 혜택을 포함한 상품은 39만원대다. 웨스틴 조선 부산의 이그제큐티브 파크 스위트 객실과 클럽 라운지 2인 이용 혜택 등이 포함된 상품은 52만원대에 판매한다.

외식 할인도 진행한다. 조선 팰리스와 웨스틴 조선 서울·부산, 그랜드 조선 부산·제주 등 9개 호텔의 뷔페 레스토랑을 10~20% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

유료 멤버십 '클럽조선' 신규 가입 고객에게는 등급별로 최대 5만원의 추가 호텔 할인권을 제공한다. 객실 할인에 식음과 멤버십 혜택을 결합한 것이 특징이다.

현대카드는 이달 30일까지 '현대카드 호텔위크 10'을 진행한다. 서울·부산·제주·인천에 있는 특급호텔 35곳이 참여하는 행사다.

현대카드 프리미엄 카드 회원은 행사 대상 호텔 패키지를 40% 이상 할인된 가격에 예약할 수 있다.

예약 기간은 지난달 22일부터 이달 29일까지이며, 실제 숙박 가능 기간은 11월 1일부터 30일까지다. 호텔별 예약실을 통한 전화 또는 온라인 예약 방식으로 운영된다.

올해 행사에 참여하는 호텔은 지난해 28곳에서 35곳으로 늘었다. 스파와 사우나, 온수풀 등 휴식 시설을 갖춘 호텔과 리조트도 포함됐다.

항공업계도 블랙프라이데이 할인 경쟁에 가세했다.

에어프레미아는 이달 2일부터 15일까지 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 인천 출발 전 노선 항공권을 최대 72% 할인 판매한다.

미주 노선 이코노미 클래스 왕복 항공권은 세금과 유류할증료를 포함해 로스앤젤레스 117만5000원, 뉴욕 128만7800원, 호놀룰루 95만2000원부터다.

선착순 특가 항공권 외에 할인코드 'BLKFRIGO'를 입력하면 추가 할인도 받을 수 있다. 할인율은 좌석 등급과 노선, 탑승 일정에 따라 다르다.

미주 노선의 주요 탑승 기간은 내년 8월 31일까지다. 호놀룰루는 내년 2월 28일까지이며, 일부 아시아 노선은 내년 10월까지 이용할 수 있다.

호텔과 항공업계의 할인 행사는 예약 기간과 실제 이용 기간이 다른 만큼 조건을 확인할 필요가 있다. 신라호텔은 내년 상반기 숙박을 미리 예약하는 방식이고, 현대카드 호텔위크는 이달 숙박에 한정된다.

최대 할인율만으로 혜택을 비교하기도 어렵다. 호텔별 객실 등급과 조식 포함 여부, 예약 취소 조건, 이용 제외 날짜에 따라 실제 지불 금액이 달라질 수 있다. 항공권 역시 세금과 유류할증료를 포함한 최종 결제 금액을 기준으로 비교하는 것이 좋다.

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