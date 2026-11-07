최고령 최형우에게 좌익 수비를 시킨 ‘주범’ 구자욱 “형우 형이 ‘네가 뭐 한 게 있냐’고 매일 툴툴대다 처음으로 잘했대요” [대구 KS 3차전]

[대구=남정훈 기자] “가을야구 내내 ‘네가 뭐 한 게 있냐’라고 툴툴대셔는데, 오늘 처음으로 ‘잘 했어’라는 말 들었어요”

대선배이자 KBO리그 최고령 선수 최형우에게 좌익수비를 시킨 ‘주범’ 구자욱이 가을야구 들어 처음으로 칭찬을 받았다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 2회말 2사 1,3루 상황 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 뉴스1

삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈(7전4승제) 3차전에서 선발 후라도의 7이닝 ‘먹방쇼’와 상대 선발 소형준의 제구력 난조를 틈타 초반에 몰아친 넉 점을 끝까지 지켜냈고, 8회 터진 박승규의 솔로포까지 더해 KT를 5-1로 눌렀다. 1차전에 0-8로 뒤지다 7,8회에만 7점을 내는 집중력을 선보이며 상대의 간담을 서늘하게 했던 삼성은 2차전을 연장 12회 접전 끝에 3-2로 승리하며 시리즈 전적을 원점으로 돌렸다. 이날 승리로 삼성은 88.9%의 확률을 잡았다. 역대 한국시리즈에서 1승1패로 맞선 18차례 중 3차전을 승리한 팀이 최종 우승을 차지한 건 16차례다.

이날 결정타는 2회 터진 구자욱의 2타점 3루타였다. KT 선발 소형준이 2회까지 극악의 제구력으로 볼넷만 5개를 내주면서도 2회 2사 1,3루까지 두 점으로 틀어막고 있던 상황. 타석에 선 구자욱이 2B-0S 유리한 볼카운트에서 스트라이크를 잡으러 들어온 커터를 놓치지 않고 걷어올렸고, 공은 우익수 안현민의 글러브에 들어갔다가 우익선상으로 빠져나갔다. 주자 2명은 여유 있게 홈을 밟았고, 햄스트링 부상 여파로 정상적인 주루가 힘든 구자욱이 경보로도 3루까지 갈 수 있는 타구가 됐다. 이 3루타로 4-1까지 달아나면서 초반에 승기를 잡았고, 결국 5-1로 이길 수 있었다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 2회말 2사 주자 1,3루 상황에서 삼성 구자욱이 2타점 적시 3루타를 치고 있다. 연합뉴스

6일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 2회말 2사 1,3루 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 치고 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 2회말 2사 주자 1,3루 상황에서 삼성 구자욱이 2타점 적시 3루타를 친 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스

정규리그 막판 당한 햄스트링 힘줄 부상으로 인해 가을야구 출전 자체가 불투명했던 구자욱은 빠른 회복세로 플레이오프부터 뛰고는 있지만, 수비는 힘든 상황이다. 지명타자로만 나서야 하는 상황이 되면서 플레이오프 2차전부터는 좌익수 자리에 최고령 최형우가 나서고 있다. 본의 아니게 10년 선배에게 좌익수 수비를 맡겨버린 모양새가 되어버린 셈이다.

지난 2일 열린 한국시리즈 미디어데이에서 구자욱은 “형우형이 시즌 내내 지명타자로 뛰셨으니 한국시리즈에서도 좌익수 수비를 해주셨으면 좋겠다”라고 바람을 드러낸 바 있다. 최형우는 한국시리즈에서도 1,2,3차전 모두 좌익수로 선발 출장했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 1회말 1사 주자 1,2루 상황에서 삼성 최형우가 1타점 적시타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

3차전을 마친 뒤 후라도와 수훈선수 인터뷰에 들어온 구자욱에게 최형우의 좌익 수비를 어떻게 보고 있느냐 묻자 “너무나 여유있게 수비를 해주고 게신다. 형우 형은 원래 수비를 못 하는 선수가 아니다. 타구 판단도 좋고, 원래 안정감 있는 외야수인데, 이번 가을야구에서 그렇게 해주고 계신다. 한국시리즈 끝까지 힘내주셨으면 좋겠다”라고 말해 취재진을 웃음바다로 만들었다. 이어 “저 때문에 좌익 수비를 계속 하셔서 그런가..저한테 이번 가을야구 내내 ‘네가 한 게 뭐가 있냐’고 툴툴대셨는데, 오늘 처음으로 잘 했다라고 말씀해주셨다”라고 덧붙였다.

이번 가을야구에서 구자욱은 적시타를 때릴 때면 양 손을 귀로 가져가는 세리머니를 하고 있다. 삼성 팬들의 열광을 끌어내는 세리머니다. 구자욱은 “팬 분들의 함성과 열광하는 모습을 보고 싶어서 혼자 연구해서 만든 세리머니다. 이 세리머니를 했을 때 팬 분들의 응원 소리가 더 커지면 더 기분 좋다. 오늘도 뭉클하고 감동적이었다”라고 설명했다.

이날 시구자로 나선 ‘라이온킹’ 이승엽 전 두산 감독은 구자욱에 대해 ‘신인 땐 부족했지만, 이제는 진정한 라이온즈의 리더가 됐다’라며 극찬했다. 이에 대해 구자욱은 “수원에서 열린 2차전 때도 보러 오셨더라. 멀리서 눈 인사를 하고 2차전을 마친 뒤 연락 드렸더니 ‘꼭 우승하라’고 말씀해주셨다. 오늘 시구 덕분에 좋은 기운을 받은 것 같다. 제가 존경하는 분이자 어릴 적부터 영웅이었던 분이 보고 계시는 것에 더 힘을 냈다. 그렇게 말씀해주신 게 영광이지만, 저는 아직 한참 모자른 선수다”라고 몸을 낮췄다.

최원태의 부진으로 선발진에 구멍이 난 삼성은 4차전 선발로 신인 장찬희를 낸다. 구자욱은 장찬희를 향해 “저는 정말 잘 던지는 투수다. 멘탈도 강하다. 뒤에 선배들 믿고 자신있게 던져줬으면 좋겠다. 우리 모두 찬희를 믿고 있다”라고 격려했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 8회말 1사 상황 삼성 박승규가 솔로포를 날린 뒤 포효하고 있다. 뉴스1

이날 구자욱이 아픈 다리를 끌고 3루까지 뛰는 모습에 삼성 선후배들은 뭉클하다는 반응을 보였다. 구자욱은 “저뿐만 아니라 많은 선수들이 부상을 안고 투혼을 발휘하고 있다. 승민이도 매 경기 던지는 모습을 보며 모두가 감동을 받고 있다. 선수 하나하나 서로를 격려하고 응원하고 있다. 이런 게 팀워크가 아닌가 싶다. 덕분에 오늘도 이길 수 있었다”라고 말했다. 이어 “우리는 스프링캠프부터 하나의 목표를 갖고 달려왔다. 1차전에서 패했지만, 그 목표를 이루겠다는 마음으로 2,3차전을 잡을 수 있었다. 선수들의 의지는 더욱 강해지고 있다”라고 덧붙였다.

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