시구자로 라팍 마운드에 선 ‘라이온킹’ 이승엽 “김도영은 ‘어나더 레벨’, 일본에서도 모두 안다. 더 큰 무대에 충분히 갈 수 있어” [남정훈의 비욘드 더 그라운드]

[대구=남정훈 기자] 대구 삼성라이온즈파크(이하 라팍) 우측 외야 관중석 뒤에는 벽화가 그려져있다. 삼성 프랜차이즈 사상 최고의 슈퍼스타였던 ‘라이온킹’ 이승엽 전 두산 감독의 얼굴 벽화와 특유의 팔로스윙하는 폼이 담긴 벽화가 위 아래로 있다. 좌타자인 이 전 감독이 가장 홈런을 많이 날렸던 방면에 그의 벽화를 새긴 것이다. 라팍이 개장하고 딱 2년을 뛰고 2017시즌 마치고 유니폼을 벗긴 했지만, 삼성을 상징하는 이승엽의 위상을 잘 알 수 있는 벽화다.

벽화의 주인공이 6일 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 3차전이 열린 라팍 마운드에 섰다. 시구자로 선정된 이 전 감독은 마운드에서 섰다. 지금으로부터 31년 전, 경북고를 졸업하고 투수로 입단했으나 팔꿈치 부상으로 방망이를 잡고 ‘국민타자’ 반열에 올랐던 이 전 감독이기에 스트라이크를 던지는 건 일도 아니었다. 투수판을 밟고 선 이 전 감독이 던진 공은 강민호의 미트에 정확히 빨려들어갔다. 커브인지, 느린 직구인지 낙차 큰 공은 정확히 스트라이크였다.

[대구=뉴시스] 김금보 기자 = 6일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 3차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 삼성 레전드 이승엽이 시구하고 있다. 2026.11.06. kgb@newsis.com

시구를 마친 뒤 취재진 앞에 선 이 전 감독은 “오랜만에 던졌는데, 스트라이크가 들어갔네요”라면서 “시구 준비를 못했지만, 즐거웠다”라고 소감을 밝혔다.

라팍에서 시구자로 선 건 처음이었다. 시구를 마친 뒤 포수 강민호와 짧게 이야기를 나눈 이 전 감독에게 내용을 묻자 “민호에게 ‘우승하라’라고 전해줬고, 민호도 무슨 말을 했는데, 잘 들리지 않았다”라고 전했다.

이 전 감독은 삼성의 첫 한국시리즈 우승의 주역이다. 1982년 프로야구 출범 후 매년 강호로 평가받았던 삼성은 1985년 전후기리그 통합우승을 빼면 20세기엔 한국시리즈 우승을 차지하지 못했다. 2002년에야 숙원을 풀었는데, 당시 LG와의 한국시리즈에서 이 전 감독은 시리내 내내 1할대 타율로 부진에 허덕였다. 그러나 삼성이 시리즈 전적 3승2패로 리드하던 6차전 9회 1사 1,2루에 타석에 섰고, ‘야생마’ 이상훈(현 MLB스포츠플러스 해설위원)으로부터 동점 쓰리런포를 때려냈다. 이 전 감독의 극적인 홈런으로 9-9 동점을 만든 삼성은 마해영이 바뀐 투수 최원호를 상대로 백투백 끝내기 솔로포를 때려내며 한국시리즈 첫 우승을 일궈냈다.

이 전 감독도 그때의 기억이 잠긴 듯 삼성의 역사를 개괄했다. “삼성은 역사적으로 1990년대까지 빛을 못 봤던, 만년 2등이었지만, 2011년부터 왕조를 열었다. 2015년 준우승 이후 침체기가 있었지만, 최근 몇 년 동안 박진만 감독이 잘 이끌어 좋은 팀이 됐다. 이제는 우승할 때가 됐다.

이 전 감독의 현역 말련 시절 팀의 막내였던 구자욱은 이제 ‘사자 군단’의 어엿한 리더가 되어있다. 이 전 감독은 “진정한 라이온즈의 리더다. 상대팀으로 있을 때도 느꼈지만, 계속 성장하고 있다. 저와 함께 뛸 땐 부족한 부분이 많았지만, 이제는 팀의 리더로서 충분히 잘 해내고 있다. 내가 생각했던 것보다 훨씬 잘 컸다”라고 치켜세웠다.

이날 삼성의 상대인 KT에는 경북고 후배이자 삼성 왕조 시절을 함께 했던 김상수도 있다. 이 전 감독은 “KT로 떠났지만, 지금도 좋은 모습을 보여주고 있다. 전성기 때만큼은 아니지만 건실한 플레이로 내야의 사령관 역할을 해내고 있다”고 칭찬했다.

1,2차전도 지켜본 이 전 감독은 “故 하일성 사무총장님의 유행어처럼 ‘야구 참 모른다’라는 생각이 들었다. 1차전은 원사이드한 경기가 될 줄 알았는데, 7-8까지 따라붙었고, 2차전에서도 극적으로 연장에서 이겼다. 어떤 결과가 날지 모르겠지만, 두 팀 모두 최선을 다 하는 플레이로 야구 팬들에게 감동을 주는 야구를 했으면 좋겠다”라고 말했다.

올해 일본 프로야구 최고 명문 요미우리 자이언츠의 타격 코치를 역함한 이 전 감독의 다음 행보는 어떻게 될까. 이 전 감독은 “글쎄요. 한국에 들어온 지 얼마 되지 않았다. 여전히 잊지 않고 많은 분들이 연락주셔서 근황도 물어봐주시고 감사하다. 아직까지는 다음 행보를 정하기엔 이르다. 아직 부족한 면이 많아서 조금 더 채워야 한다”라고 즉답을 피했다.

일본에서의 1년에 대해 묻자 “하아~” 한숨을 내쉰 이 감독은 “정말 많은 것을 느꼈다. 코치로서 해야할 일과 코치로서 조심해야 할 부분 등을 비로소 느끼고 왔다. 감독을 하면서 이해가 안 될 때가 많았는데, 올해 코치를 하면서 짧게나마 경험한 듯 하다. 코치들이 이런 어려움이 있구나, 이런 것을 느꼈다. 저에겐 감독 1년 이상의 뭔가를 깨우치고 온 듯 하다. 정말 좋은 경험이었다”라고 돌아봤다.

이번 가을야구를 보며 눈에 띄는 선수들과 김도영에 대해 묻자 이 전 감독은 외국인 선수들에 대한 의존도가 높은 한국 야구의 현실을 안타까워했다. “이번 포스트시즌을 보면서 한국 야구에서 아직까지는 외국인 투수들의 활약이 없으면 승리 확률이 떨어진다는 게 안타깝다. 우리 선수들의 기량이 더 좋아져야 한다. 1,2선발을 모두 외국인 투수들이 한다는 것은 안타까운 현실이다”

그러면서도 김도영에 대해선 극찬을 보냈다. “김도영은 KBO리그 레벨이 아닌 것 같다. 일본에서도 하이라이트를 챙겨보며 활약을 지켜봤다. 일본 팀에 있는 코칭스태프들도 김도영에 대해 관심이 많다. 김도영에 대해 모르는 코칭스태프는 없다. 잘 성장해서 한국을 넘어 더 큰 무댜에서 뛸 그날을 기대한다. 충분히 가능하다”

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