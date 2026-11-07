'팬데믹 영화 보기 싫다' 여론에… 개봉 당일 사라진 中 영화

2020년 초 중국 후베이성 우한의 코로나19 방역과 도시 봉쇄를 다룬 영화 ‘백의역행자’(白衣逆行者)가 개봉 당일인 6일 극장에 걸리지 못하고 돌연 상영 취소됐다. 대만 침공을 소재로 다뤘던 영화 ‘팽호해전’(澎湖海戰)에 이어 중국에서 여론의 거센 반발에 직면한 대형 영화가 개봉 직전 소리 없이 사라진 두 번째 사례다.

6일 싱가포르 연합조보에 따르면, 이날 개봉 예정이던 ‘백의역행자’의 상영정보가 중국 주요 영화 예매 플랫폼에서 일제히 사라졌다. 예매 역시 불가능한 상태다. 통상 개봉 며칠 전부터 시작되는 사전 예매가 열리지 않으면서 이 영화의 조기 상영 취소설이 돌았으나, 개봉 당일 플랫폼에서 흔적조차 사라지며 사실상 공식 개봉이 철회된 것이다.

당초 6일 개봉 예정이었던 코로나19 팬데믹 관련 중국 영화 '백의역행자'의 개봉일이 중국 영화 평점 사이트 더우반에서 2027년으로 수정됐다. 더우반 캡처

중국 최대 콘텐츠 평가 플랫폼인 더우반에서도 이 영화의 개봉 예정 연도가 돌연 ‘2027년’으로 수정됐으며, 이용자들의 평점 및 댓글 작성 기능도 전면 차단됐다.

홍콩의 유명 감독 추리타오가 연출하고 톱스타 류더화(유덕화)와 양쯔산이 주연을 맡은 이 영화는 2020년 초 우한이 봉쇄됐던 76일간의 사투를 배경으로 의료진과 환자, 시민들의 이야기를 다룬 작품이다.

제작진은 지난달 17일 공식 웨이보를 통해 “76일, 1000만 명, 생사의 갈림길”이라는 예고편을 공개하며 11월 6일 전국 개봉을 대대적으로 홍보했다.

그러나 개봉 일정이 공개된 직후 중국 온라인 민심은 싸늘하게 식었다. 엄격한 ‘제로 코로나’ 정책으로 극심한 통제와 고통을 겪었던 대중들 사이에서 당시의 비극을 ‘감동적인 영웅 서사’로 미화하려 한다는 거부감과 불매 움직임이 급속히 확산했다.

더우반과 웨이보 등에는 코로나19의 위험성을 처음으로 알렸다가 당국의 처벌을 받고 숨진 의사 고(故) 리원량을 언급하거나 “우한 사람들은 결코 이 영화를 보고 싶어 하지 않는다”, “또다시 고통을 팔아 애국심을 고취하려 하느냐”는 비판성 댓글이 쇄도했다. 신문은 당국이 관련 비판 글을 대거 삭제했으나 논란은 가라앉지 않았다고 전했다.

현지 문화계에서는 무리한 관제 홍보성 영화 제작이 오히려 대중의 억눌린 트라우마와 사회적 불만을 자극하자, 여론 악화를 극도로 경계하는 중국 당국이 개봉을 서둘러 백지화한 것이라는 분석이 나온다.

중국에서 관변 성격이 짙은 대작 영화가 여론의 반발로 개봉이 무산된 것은 올해 들어서만 두 번째다. 지난 7월에도 ‘대만 통일은 거스를 수 없는 대세’라는 구호를 내걸었던 중국 국가 중점 영화 ‘팽호해전’이 명·청 교체기 역사관 논란과 민간의 냉소적인 반응에 부딪혀 개봉 직전 소리 없이 상영을 취소한 바 있다.

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