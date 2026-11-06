입동 아침 서울 영하 1도…일요일 오후 수도권 비 [주말 날씨]

경기도 안산시 상록구 안산호수공원. 사진=뉴시스

내일(7일)은 아침 기온이 중부지방과 전북 동부, 경상 내륙에서 영하권으로 떨어지겠다. 이날은 절기상 겨울이 시작된다는 입동이다. 일요일인 8일에는 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내리겠다.

6일 기상청에 따르면 이날 오전 11시 발표된 단기예보 기준 7일 아침 최저기온은 영하 6도∼영상 5도, 낮 최고기온은 8∼14도다. 강원 철원과 대관령이 영하 6도, 춘천과 영월이 영하 5도, 경기 파주와 강원 원주가 영하 4도까지 내려가겠다. 대전은 0도, 대구 1도, 광주 3도, 부산 4도다.

서울은 영하 1도로 예보됐다. 예보대로라면 올가을 서울의 첫 영하다. 시간별 예보로는 서울 기온이 7일 오전 5시부터 8시까지 영하 1도에 머물고, 체감온도는 오전 5시와 6시에 영하 4도까지 내려간다.

토요일 바깥 활동은 아침보다 한낮이 낫다. 서울 기온은 오후 3시 9도까지 올라 아침보다 10도가량 높다. 기상청은 7, 8일 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10∼15도로 크겠다고 내다봤다. 이틀 아침에는 중부지방과 전북 동부, 경상 내륙을 중심으로 얼음이 얼고 서리가 내리는 곳도 있겠다.

6일부터 강하게 분 바람은 7일 오전까지 이어지겠다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m(산지 20m) 안팎의 바람이 부는 곳이 있겠고, 강풍특보가 내려진 강원 북부 산지에는 초속 25m 이상으로 매우 강하게 불겠다. 바다에서는 동해중부먼바다와 서해남부먼바다, 남해동부먼바다 등에 내려진 풍랑특보가 7일까지 이어진다.

강원 영동은 8일 비가 오기 전까지 대기가 건조하겠다. 6일 오전 10시10분 기준 강원 북부 동해안에는 건조특보가 내려져 있다.

일요일 비는 오래 내리지만 양은 많지 않다. 8일 오전 9시∼낮 12시 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙에서 비가 시작돼 오후부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남 북부, 충북 중·북부로 넓어지고 밤까지 이어지겠다. 중부지방이 오전부터 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받기 때문이다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도가 5㎜ 안팎, 강원도와 충남 북부, 충북 중·북부가 5㎜ 미만이다. 해발 1000m 이상 강원 높은 산지에는 눈이 섞여 1㎝ 안팎 쌓이겠다.

서울은 8일 오후 1시부터 밤까지 시간당 1㎜ 미만의 비가 예보됐다. 8일 아침 최저기온은 영하 1도∼영상 6도, 낮 최고기온은 7∼15도이고 서울은 1도와 9도다. 기상청은 8일까지 기온이 평년(최저 2∼11도, 최고 13∼20도)보다 낮겠다고 내다봤다.

월요일인 9일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 맑아지겠다. 아침 최저기온은 영하 1도∼영상 10도, 낮 최고기온은 10∼15도다.

한편 추위는 다음 주 중반부터 누그러지겠다. 기상청 중기 전망으로는 10일 아침 기온이 0∼5도, 낮 기온이 10∼15도로 평년(최저 0∼10도, 최고 11∼18도)보다 낮다가 11일부터 16일까지 아침 1∼12도, 낮 13∼18도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 10일부터 13일까지는 전국이 대체로 맑겠다.

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