뉴진스 계약서 논란∙해명에 민희진 반박 “또 만물 민희진설이냐…계약서 초안도 승인도 하이브”

민희진 어도어 전 대표가 “뉴욕타임스(NYT)가 보도한 뉴진스 전속계약서 계약 주체는 민희진”이라는 하이브 측 입장에 대해 “만물 민희진설”이라며 반박 입장문을 냈다.

민 전 대표 측은 6일 입장문을 내고 “하이브는 터무니없는 ‘만물 민희진설’에서 벗어나 K팝의 미래를 위해 책임과 개선의 태도를 보일 때”라고 밝혔다.

민희진 전 어도어 대표가 지난해 9월11일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

민 전 대표는 “하이브는 뉴진스 전속계약 내용에 아무런 문제가 없다면서 동시에 모든 계의 주체가 민희진 전 대표였다고 말한다. 민희진을 칭찬하고 싶어 장문의 해명 입장문을 발표한 것인가. 실제로 아무 문제가 없었다면 입장문을 낼 이유도 없고, 책임을 전가할 대상을 찾을 이유조차 없었을 것”이라고 반문했다.

민 전 대표 측은 “가장 중요한 계약의 실질적인 작성 및 승인 구조는 충분히 설명하지 않았다”고 지적했다. 민 전 대표 측은 “당시 어도어엔 독립적인 법무팀도, 전속계약의 주요 조항을 직접 설계하고 검토할 법률 전문가도 없었다. 하이브 운영 시스템상 레이블에 산하 조직을 두는 것이 불가했다”며 “뉴진스 전속계약서 초안은 하이브 법무팀에서 작성했다. 수정 작업도 법무팀을 통해 진행됐다. 실제 계약 업무에서도 하이브 법무팀, CFO, CEO의 합의∙승인 절차가 뒤따랐다. 하이브 동의 없이 계약을 진행할 수 없었다”고 설명했다.

현재 4인 체제로 운영 중인 뉴진스. 어도어 제공

민 전 대표는 또 어도어는 하이브 법무팀의 구체적 지침과 정책 방향 아래 연습생 비용 면제, 아티스트 인격권 등 관련 조항은 모두 하이브가 초안을 마련하고 조율했다며 독립적으로 판단하지 않았다고 밝혔다. 그러면서 “권한은 모회사에 집중되고 책임만 자회사에 전가되는 구조적 모순으로 하이브 CEO 승인 없이는 불가능한 구조를 설계해놨다. 책임을 (자회사로) 떠넘기는 것은 ‘자기 얼굴에 침 뱉기’”라고 지적했다.

민 전 대표는 마지막으로 “진정으로 K팝 산업의 발전을 염원한다면, 계약 내용이 외부에 공개되더라도 그 작성·승인 절차와 내용의 합리성 및 공정성을 투명하게 설명할 수 있어야 한다. 그것이 진정 책임 있는 기업의 태도일 것”이라고 하이브 측을 비판했다.

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