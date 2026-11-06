[포토] 매일 셀렉스배 제31회 한국시니어오픈 골프선수권대회 개막

매일유업

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매일홀딩스(대표 김정완, 권태훈)와 매일유업(대표 김선희, 이인기), 대한골프협회(KGA)가 공동 주최하는 『매일 셀렉스배 제31회 한국시니어오픈 골프선수권대회』가 오는 11월 3일(화)부터 11월 6일(금)까지 4일간 전라북도 고창군에 위치한 ‘고창컨트리클럽(Blue, Beach 코스)’에서 화려한 막을 올린다.

올해로 31회를 맞이한 ‘한국시니어오픈’은 만 50세 이상의 국내·외 프로 및 아마추어 골퍼들이 참가하는 대한민국 최고의 권위와 전통을 자랑하는 내셔널 시니어 타이틀 대회다. 특히 이번 대회는 총상금을 국내 시니어 대회 최고 규모인 3억 원으로 대폭 확대하며 위상을 한층 끌어올렸다.

이번 대회는 11월 3일(화) 예선전을 시작으로, 4일(수) 본선 1라운드, 5일(목) 2라운드를 거쳐 상위 50위 이내 선수가 최종 라운드에 진출해 6일(금)까지 54홀 스트로크 플레이로 우승 트로피를 향한 열전을 펼친다.

특히 1라운드가 시작되는 4일 오전에는 심덕섭 고창군수, 권태훈 매일홀딩스 대표, 박재형 대한골프협회 전무, 김형근 고창CC 대표 등이 참석해 대회의 성공적인 개최와 지역 상생을 기원하는 기념 시타식을 진행할 예정이다.

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