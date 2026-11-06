서울시, ‘국민 엄마’ 김미경과 함께하는 ‘한부모가족 나눔 바자회’ 개최 [오늘, 특별시]

한부모가족에 대한 사회적 관심을 높이고 지역사회 나눔 문화 확산을 위한 ‘한부모가족 나눔 바자회’가 7일 오전 11시부터 오후 4시까지 서울가족플라자 다목적홀에서 열린다.

6일 서울시에 따르면 서울특별시한부모가족지원센터가 주최하는 이번 ‘나눔 바자회’는 연예인과 지역사회의 다양한 후원자들이 기증한 물품을 활용해 나눔의 가치를 실천하고, 한부모가족에 대한 시민들의 관심과 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

바자회에서는 ‘국민 엄마’로 사랑받는 배우이자 서울시한부모가족지원센터 홍보대사인 김미경 배우를 비롯한 여러 연예인들이 기증한 소장품과 의류, 가방, 식료품, 생활용품 등 다양한 물품을 판매한다. 특히 연예인 기증 소장품 등을 활용한 경매행사와 행사장을 찾은 시민들을 위한 경품추천도 마련해 바자회 참여의 즐거움을 더할 예정이다.

이번 바자회를 통해 마련된 수익금은 경제적·사회적 어려움을 겪고 있는 취약·위기 한부모가족을 발굴하고, 이들의 생활 안정과 삶의 질 향상을 지원하는 데 활용할 예정이다. 이번 행사는 한부모가족을 응원하는 시민 누구나 참여할 수 있으며 행사에 대한 자세한 사항 및 안내는 서울특별시한부모가족지원센터를 통해 확인하면 된다.

마채숙 시 여성가족실장은 “바자회 수익금이 한부모가족을 위한 실질적인 지원으로 이어져, 지역사회 후원과 시민참여를 바탕으로 한 나눔 문화가 지속적으로 확산되기를 바란다”고 말했다.

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