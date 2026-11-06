호반그룹, ‘K-과학인재 아카데미’ 성과보고회...우수 3개팀에 6000만원

호반그룹이 미래 과학기술 인재 육성을 위해 마련한 ‘K-과학인재 아카데미’의 첫 성과를 공유했다.

호반그룹과 호반장학재단은 지난 5일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 ‘2026 K-과학인재 아카데미 성과 보고회’를 개최했다고 6일 밝혔다. 행사에는 김대헌 호반건설 이사회 의장과 윤성로·노은미 서울대학교 교수, 대학생 수상자와 가족, 지도교수 등 참석했다.

김대헌 호반건설 이사회 의장(뒷줄 다섯번째)이 윤성로(뒷줄 네번째)·노은미(뒷줄 여섯번째) 서울대학교 교수, 대학생 경연 수상자 및 관계자들과 지난 5일 서울 서초구 본사에서 열린 2026 ‘K-과학인재 아카데미’ 성과보고회에 참석해 기념 촬영을 하고 있다.

올해 대학생 프로젝트 경연에는 인공지능(AI)과 AI 융합, 물리, 화학 등 4개 분야에 전국 대학생 65개 팀이 지원했다. 이 중 10개 팀이 선발돼 팀당 200만원의 연구비를 지원받았다. 지난 8월 최종 심사를 거쳐 선정된 우수 3개 팀에는 총 6000만원의 상금이 수여됐다.

대상은 자율주행 휠체어 플랫폼을 제안한 인하대학교 A.I.M팀이 차지해 상금 3000만원을 받았다. 생활 플라스틱 판별 기술을 개발한 국민대학교 SPARK팀과 플라스틱 업사이클링 플랫폼을 선보인 고려대학교 CU-F!팀은 각각 최우수상과 우수상을 받아 2000만원, 1000만원을 받았다.

K-과학인재 아카데미는 김대헌 의장의 과학기술 인재 육성 의지에 따라 올해 시작된 사업이다. 호반그룹은 지난 3월 비전선포식을 열고 서울대학교와 인재 발굴 및 교육 프로그램 운영을 위한 협력 체계를 구축했다. 지난 8월에는 전국 고등학생 30명을 대상으로 서울대학교에서 2박 3일간 과학 캠프를 열었다.

호반그룹 관계자는 “과학에 관심 있는 학생들이 배움과 연구의 기회를 얻고 도전을 이어갈 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 우수한 과학인재 발굴과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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